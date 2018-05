I DUELL: Ane Dahl Torp og John Carew er blant deltakerne i VGs kjendisliga. Foto: Foto: Marius Myklebust / NRK

Ane Dahl Torp og Mads Hansen i heftig ordkrig: – Hun går i fella

Publisert: 03.05.18 17:39

Mads Hansen (34) og Ane Dahl Torp (42) kniver i toppen av VGs kjendisliga i Eurosport Fantasy. Det blir det temperatur av.

Helena Mikkelsen i NRK-serien «Heimebane» fikk en tøff sesong for Varg i deres Eliteserie-debut, men i kjendisligadebuten har det gått langt bedre. Her har Ane Dahl Torp ledet laget til en foreløpig tredjeplass, uten å være fornøyd med det.

– Nei, i Fantasy har vi ambisjoner om ligagull, ikke å unngå nedrykk. Vi er ikke fornøyde før vi ligger på toppen, melder Ane Dahl Torp - som spiller nettopp Mikkelsen i «Heimebane» - til VG.

Fakta Dette er «Mai Madness» Over 59 000 spillere er nå registrert med lag i Eliteserien Fantasy. Når Rosenborg og Ranheim møtes til Derbylørdag, opprettes ligaen «Mai Madness» automatisk. Her inngår alle lag som er registrert i spillet innen lørdag 5. mai kl. 17.00. Alle starter på 0 poeng, og den som har karret til seg flest poeng de fem neste rundene, vinner flotte premier levert av samarbeidspartnerne Altibox, Norsk Toppfotball, Eurosport og VG. I potten ligger blant annet VIP-billetter til en valgfri Eliteserien-kamp i runde 13, pluss spillertrøyer, matchballer og abonnement på Eurosport Player og VG Pluss.



– Hansen faller av

I den interne Heimebane-ligaen ligger hun imidlertid helt på topp og Torp finner grunn til å klage - på konkurransen.

– Det er mye prestisje internt, men foreløpig ikke så mye konkurranse. Jeg håper de leverer bedre etter hvert, hvis ikke blir dette fryktelig kjedelig, melder hun.

Foran seg har hun som nevnt både Mads Hansen og Camilla Herrem, men kun én av dem ser hun som en reell utfordrer.

– Camilla blir en tøff konkurrent. Mads kommer til å falle av. Ellers er det viktig å slå ut Carew, men det ser ut til å gå greit. Han ha’kke peiling, melder hun offensivt.

Rett i fella

Serieleder Mads Hansen blir ikke med på at han kommer til å «falle av».

– Det der tror jeg rett og slett vi må sette på kontoen for feministisk utsagn for å støtte opp om andre kvinnelige managere. Hun går i samme felle som Mikkelsen ble utsatt for i «Heimebane» og generaliserer på grunn av kjønn, nærmest tordner Mads Hansen når han bli konfrontert med Torps utsagn om at han kommer til å falle av.

Men han lover at det han kaller «uriktige påstander» bare gjør ham enda mer motivert til å sikre den etterlengtede Kjendisliga-seiren - han ble slått kun av Camilla Herrem i fjorårets utgave.

– Nå har pendelen svingt for lang, jeg må forsvare menns ære. Jeg er en minoritet i toppen av Kjendisligaen, fortsetter han.

– Nå kommer jeg til å behandle Helena Mikkelsens Varg på samme måte som de behandler Aalesund. Jævla Varg!

Mads Hansen, som nylig har lagt opp som fotballspiller, sier han nå vil få mer tid til å sette opp laget og rekke de rette tidsfristene. Han lar heller ikke sjansen gå fra seg til å sende et stikk i retning kollega Bernt Hulsker.

– Bernt var stor i kjeften da han lå foran meg i fjor, i år har han bare blitt stallfyll midt på tabellen, en grå mus. Jeg forventa mer av Bernt, melder Hansen.

Mads Hansen leder med åtte poeng på Camilla Herrem, fjorårets vinner. Ned til Torps Varg-lag skiller kun seksten poeng.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Camilla Herrem.