Brann klatret til tabelltopp etter bunnsolid seier mot Stabæk

Mathias Fløtaker

Publisert: 21.04.18 19:53

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-21T17:53:18Z

BRANN STADION (VG) (Brann-Stabæk 3–0) Brann var bunnsolide og vant fortjent 3–0 mot Stabæk lørdag. Det betyr at bergenserne kan feire tabelltopp før søndagens Eliteserierunde.

Ubeseiret etter fem kamper og tabelltopp en lørdag kveld. Det er ikke rart at fansen i Bergen er fornøyde etter at Brann slo Stabæk 3–0.

«Gullet ska hem» runger utover banen fra tribunen etter kampen, uten at 3–0-målsscorer Petter Orry Larsen helt vil ta like mye av som supporterne.

– Det er litt tidlig, men det er jo Berge, sier han med et bredt smil til Eurosport.

Rødtrøyene gikk ut sin vante 4–3–3-formasjon og presset Stabæk fra start. Etter elleve minutter skulle gi avkastning. Gilli Rólantsson plukket opp en ball på i overkant av 20 meter og dro seg inn banen, før han limte den i hjørnet bak Mande Sayouba. En flott scoring, til tross for at det må være lov å sette spørsmålstegn ved aggressiviteten i Stabæk-forsvaret.

Stabæk hevet seg noe etter scoringen og skapte brukbare sjanser ved både Ohi Omoijuanfo og John Hou Sæter. Ingen av Stabæk-spillerne evnet derimot å overliste Samuel Sahin-Radlinger – keeperen som bare har sluppet inn to mål på Branns fem første kamper.

Doblet før pause

En satt likevel med følelsen av at Brann hadde kontroll på tingenes tilstand, uten å varte opp med festfotball. Minuttet før pause kunne Vito Wormgoor doble Brann-ledelsen. Kapteinen knuste Andreas Hanche Olsen etter et innlegg fra Ludcinio Marengo, og headet inn sin andre scoring på sine to siste kamper.

Vadim Demidov , som var Brann-kaptein i sølvsesongen i 2016, var ikke nådig med eget lag i pausen.

– Jeg har vært med på verre, men vi må faen gå i duellene. Vi er jo som en gjeng smågutter. Det funker ikke, vi spiller ikke juniorfotball lenger, sa 31-åringen til Eurosport på vei inn i garderoben.

Stabæk måtte som kjent ut i ekstraomganger mot Ullern i midtuken. Og det var tydelig at bortelaget manglet energien som må til for å skape sjanser på Brann Stadion.

– Vi er ikke på tå hev. Jeg vet ikke om det skyldes cupkampen med 120 minutter på onsdag, men det er så jævlig pinlig, tordnet Demidov videre til Eurosport.

Transportetappe

Den andre omgangen ble en ren formalitet for Brann. Med unntak av en brukbar sjanse for Ohi, var Stabæk tannløse i sitt angrepsspill. Bortelaget hadde ballen i laget, men evnet ikke å skape sjanser av ballinnehavet.

Sjanser skapte derimot Brann. Steffen Lie Skålevik fikk en stor mulighet til å sette inn 3–0 drøye ti minutter etter pause, men sviktet i avslutningen.

Etter 77 minutter kom den endelige spikeren i kisten. Marengo slo en kort corner til Koomson, som prikket hodet på innbytter Orry Larsen. Sayouba var sjanseløs på headingen og dermed var det avgjort.

Seieren betyr at Brann kan innkassere tabelltopp før Molde gjester Vålerenga søndag kveld. For Stabæk lar årets første seier vente på seg. Bæringene blir dermed stående på tre poeng og 13. plass på tabellen.

Følg VG Sporten på Instagram!