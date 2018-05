NO MESSI, NO PARTY: Luis Suarez og de andre Barcelona-spillerne gikk på sesongens første ligatap uten Lionel Messi. Foto: Alberto Saiz / TT NYHETSBYRÅN

Barcelonas «invincibles»-sesong stoppet av Levante i ellevill 5-4-kamp

Publisert: 13.05.18 22:35

(Levante-Barcelona 5-4) Philippe Coutinhos hat trick var ikke nok til å forhindre tapet som sørget for at Barcelona ikke går ubeseiret gjennom en hel sesong. Men katalanerne var nære nok en sensasjonell redningsoperasjon.

Den spanske serien og cupen har de for lengst vunnet, men Barcelona kunne gå ubeseiret gjennom en sesong for første gang i klubbens historie - og for første gang av noe spansk lag siden 1930-tallet, da serien var ti lag stor.

Men når det først raknet, raknet det skikkelig for et for anledningen Lionel Messi -løst Barcelona.

Levante hadde ikke noe å spille for, men fikk det tidvis til å se ut som det var Barcelona som var på nedre halvdel av tabellen. Tidlig i andre omgang ledet de med fire mål og så ut til å ha avgjort kampen.

Men nok en gang stod Barcelona opp fra de døde og så ut til å berge seg inn på sensasjonelt vis for n-te gang i ligaen denne sesongen. Philippe Coutinho scoret hat trick, Luis Suarez scoret fra straffemerket - men på stillingen 5–4 klarte de ikke å mobilisere den nødvendige sluttspurten.

– Det koster veldig mye å komme tilbake på den måten vi gjør, vi ønsket en scoring til og uavgjort. På en måte er jeg stolt av laget som nesten kjemper seg tilbake, men dette er ikke godt nok, melder Barcelonas midtbanespiller Sergio Busquets på et intervju vist hos Viasat.

Emmanuel Boatengs tre scoringer - det første hat tricket mot Barcelona på 13 år, da Diego Forlán sist gjorde det for Villarreal - og to av venstrekant Enis Bardhi sørget for at Barcelonas rekke med kamper uten tap stoppet på 36.

– Vi hadde lyst til å avslutte La Liga uten tap, men vi fortjener all honnør for sesongen vi har gjennomført. I de siste serierundene har vi feiret seriegullet, så kanskje vi manglet kanskje litt på konsentrasjonen, forklarer Busquets videre.

Ifølge Viasats Petter Veland har ikke Barcelona sluppet inn fem mål i samme kamp siden 2003. De kunne knapt valgt en verre timing for å gjenta akkurat den bedriften.

Levante har på sin side fått et massivt oppsving etter å ha ansatt den uerfarne Paco López. Han har ledet dem til 25 poeng på ti kamper siden han tok over sin aller første profesjonelle managerjobb i mars.

PS! FC Barcelona spiller sin siste kamp for sesongen - og Andrés Iniesta siste kamp som Barcelona-spiller - neste søndag, hjemme mot Real Sociedad.