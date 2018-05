TO PÅ RAD: Lillestrøm tok sin andre seier på rad og er borte fra den verste bunnstriden. Her feirer Thomas Lehne Olsen i midten målet med LSK-gutta mot sine gamle lagkamerater. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Lillestrøm kvittet seg med Tromsø-spøkelset

Publisert: 13.05.18 19:54 Oppdatert: 13.05.18 20:06

FOTBALL 2018-05-13T17:54:12Z

(Tromsø-Lillestrøm 1–2) Lillestrøm sikret sesongens første poeng på bortebane mot Tromsø. Det er første gang LSK vinner på Alfheim på ti år.

Vi må tilbake til 2008 sist Lillestrøm slo Tromsø 1–0 i nord. Den gang ble Frode Kippe matchvinner. Siden har tre kamper endt uavgjort og fem med Tromsø-seier. Før nå.

– Det var meget deilig. Jeg har ikke vært med å ta tre poeng her så mange ganger. Vi klarte å ri det inn, sier Erling Knudtzon, banens beste på VG-børsen , til Eurosport.

Det er Tromsøs første tap på eget gress for sesongen. De tre poengene fører Lillestrøm opp i ti poeng på ellevteplass – ett mindre enn Tromsø på to plasser over.

– Det sårer å tape hjemme, men slik er fotball. Vi havnet bakpå og det er tøft å komme tilbake etter 2-0. Andre omgang var bedre. Spillerne gjorde alt de kunne. Jeg er stolt av dem for det, sier Simo Valakari, Tromsø-trener, til Eurosport.

Gode før pause

Grunnlaget for seieren la Lillestrøm med en solid første omgang.

Erling Knudtzon tok fint ned på en nydelig crosser levert av Mats Haakenstad. Knutzon spilte fri Gary Martin i feltet. Briten tok vel vare på sjansen og plasserte LSK i ledelsen på førsteberøringen. Det er Martins andre seriemål.

Fem minutter senere, i 25. minutt, doblet gjestene ved Thomas Lehne Olsen som straffet sine tidligere lagkamerater på hans tredje mulighet i kampen. Skuddet fra 16 meter gikk via et Tromsø-bein og i mål.

Vertene skapte svært lite i første omgang, men litt ut av ingenting reduserte Tromsø rett før pause.

Keepertabbe

Morten Gamst Pedersen holdt elegant i ballen før han spilte til Magnar Ødegaard. Tromsø-kaptein fyrte av og ballen gikk i nettmaskene etter svakt keeperspill fra Marko Maric som har gjort flere tabber denne sesongen .

– En meget bra gjennomført omgang. Vi kunne scoret flere mål, så kommer Tromsø inn i kampen med en scoring som selvsagt skal avverges, var pausedommen til Arne Erlandsen overfor Eurosport.

Maric viste seg fra en mye bedre side to minutter før slutt da han stoppet headingen til innbytter og nybakt far, Slobodan Vuk, fra fem meter. Returen gikk ut rett foran mål hvor Mushaga Bakenga ventet, men han rakk ikke reagere skikkelig og utligningen kom aldri for Tromsø.

Dramatisk hodeskade

Jacob Karlstrøm i Tromsø-buret måtte erstattes av Gudmund Kongshavn i 18. minutt. Karlstrøm fanget et innlegg fra Haakenstad, men hodet hans krasjet i stolpen i situasjonen.

Keeperen prøvde å fortsatte – noe som var nytteløst. Karlstrøm fikk påført en kraftig hjernerystelse.

– Han er litt «dizzy», men han vil overleve. Jeg er lei på hans vegne, men slik er fotballen, sa Simo Valakari, Tromsø-trener, til Eurosport i pausen.