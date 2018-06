Analyse: Derfor bør Southgate være bekymret

Publisert: 02.06.18 20:14

FOTBALL 2018-06-02T18:14:04Z

(England-Nigeria 2–1) I England har de et uttrykk som heter «A game of two halves». Det passer godt på kampen mot Nigeria. Det bør ikke fortsette inn i VM, da kommer ikke England langt.

Uansett hvem du spiller mot, så er 10 målsjanser mer enn godkjent. Problemet til England mot Nigeria var at ni av 10 sjanser kom på de 39 første minuttene. England skapte en eneste sjanse etter pause, ved Eric Dier.

Nigeria spilte så åpent, før pause, at England fikk stor plass å spille på. Og da har dette laget kvaliteter - offensivt. I sitt 3–5–2-system kjørte Gareth Southgates mannskap over nigerianerne, doblet på kantene, fikk både Kierian Tripper og Ashley Young (vingbackene) høyt opp, og midt på banen fikk både Jesse Lingard, Raheem Sterling og Dele Alli plass til å vise at de er gode til å spille fotball, og ikke minst at de har farten som trengs i internasjonal fotball i dag.

Ledermålet kom allerede etter sju minutter, da Gary Cahill raget høyest på en corner fra Kieran Trippier, og Chelsea-stopperen scoret sitt femte landslagsmål, på 59 kamper.

Og England kjørte på, skapte sjanser, spesielt ved Raheem Sterling. Men avslutningene ble for upresise, svake eller ble blokkert. Og det var neppe tilfeldig at når 2–0 kom, etter 39 minutter, så var det Harry Kane som gjorde det. Ranere treff, en mer naturlig måte å avslutte på, og selv om det ikke var supert keeperspill, så var der typisk Harry Kane: Der Sterling bommet, der scoret Kane, hans 13 landslagsmål på 24 kamper.

2–0 til England ved pause. Spillet var godt, delvis imponerende. Men spørsmålet ligger alltid der: Hvor god var motstanderen?

Du skulle tro at Nigeria kunne by på litt bedre motstand (9–1 i sjanser, 4–0 i cornere til England før pause) såpass mange gode spillere som Nigeria faktisk har.

England trodde kanskje jobben var gjort, for da 2. omgang startet var det Nigeria som styrte, Nigeria som reduserte (bare to minutter etter pause), det var Nigeria som skapte ting, som fikk cornere - og som nærmet seg en utligning. England var ikke til å kjenne igjen fra 1. omgang, og det må bekymre Gareth Soutgate, 16 dager før England VM-åpner mot Tunisia.

Southgate fikk se et forsvar som ikke fungerte like godt da det ble satt under litt press, en midtbane som ikke hang sammen etter pause, og et lag som plutselig så ut så middelmådig som mange har fryktet.

Han kan løse balansen på midtbanen ved å sette inn Jordan Henderson i en defensiv rolle - i hvert fall mot Belgia tipper vi Southgate vil gjøre det. 3–5–2, eller en variant av det, ligger nok fast, som det har gjort en stund. Hurtige Kyle Walker, ballsikre John Stones og rutinerte Gary Cahill får nok fortsette i en trio foran Everton-keeper Jordan Pickford, som virket solid not Nigeria.

Men intensiteten i spillet må opp. I VM holder det ikke med én god omgang i hver kamp.