PRESEKONFERANSE: Åge Hareide sammen med Simon Kjær og den danske pressesjefen Jacob Wadland. Bildet er fra en tidligere Danmark-kamp. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hareide oppgitt over danskene: – Dere forstår ikke hva jeg sier

Publisert: 03.06.18 10:51

FOTBALL 2018-06-03T08:51:03Z

STOCKHOLM (VG) Åge Hareide er oppgitt over at danske journalister ikke forstår hva han sier og at det derfor blir misforståelser.

– Forsto du nå, Mads, spurte Danmarks norske landslagssjef da Ekstra Bladets Mads Glenn Wehlast spurte om når Hareide skal offentliggjøre den endelige VM-troppen etter lørdagens 0–0 kamp mot Sverige.

– Forsto du nå, gjentok Hareide.

– Jeg må forsikre meg om at dere forstår meg nå. Det blir så mange misforståelser. Jeg er norsk, men det er tydeligvis problemer for enkelte dansker å forstå. Jeg kommer til å spørre hver gang om dere forstår, så jeg er sikker på at det ikke blir noen misforståelser.

Hareide lo godt, men samtidig er språkproblemene mellom han og de danske journalistene blitt et tema etter at Jyllands-Posten siterte Hareide på at Paul Pogba er en «julebukk», mens nordmannen hadde sagt «jålebukk».

Nei, ordet «kamelåså» (fra Antonsen/Eias «vi forstår hinanden ikke») dukket ikke opp, men Hareide slet med å få både danske - og svenske - journalister til å forstå ham på Friends Arena lørdag.

– Bakgrunnen for at Åge sa dette, var Jyllands-Postens intervju. Generelt er det ikke noe problem at vi ikke forstår ham, sier Ekstra Bladets Mads Glenn Wehlast.

Det store temaet i danske aviser er ellers at Daniel Wass gikk hardt ut mot Åge Hareide og det danske fotballforbundet i avisen BT. Wass er vraket fra VM-troppen.

Celta-spilleren føler seg stemplet som illojal av landslagssjefen. Wass kritiserer Hareide og det danske fotballforbundet for at de ikke fortalt sannheten om hans avbud til kampene mot Polen og Montenegro i 2016. Han spilte like etter for Celta Vigo mot Barcelona.

Åge Hareide avviser at han har stemplet Wass som «illojal».

– Jeg har aldri kalt ham illojal. Men når de spillerne som jeg tar ut, er meget lojale og bringer Danmark til VM, kan jeg ikke snu meg mot Daniel Wass og gi ham en fribillett.

– Daniel har valgt litt selv å stå utenfor, forklarte Åge Hareide om Wass’ gjentatte forfall - både fordi han var sliten og fordi han hadde personlige problemer.

– Jeg tar ut dem som ikke har personlige problemer og ikke er slitne, sa landslagstreneren.

– Har Wass noen fremtid i det danske laget, ble han spurt?

– Fremtiden avgjør han selv, svarte Hareide.

Jyllands-Postens kommentator Troels Henriksen skriver dette:

– Daniel Wass’ kritikk av Hareide er patetisk.