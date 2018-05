Meldt klar for Liverpool – lovprist av Mané

Publisert: 13.05.18 10:56

FOTBALL 2018-05-13T08:56:12Z

Klubbene benekter at en avtale er på plass, men franske RMC Sport hevder at Nabil Fekir blir Liverpool-spiller. Angriperen får ros av Sadio Mané.

– Han er en kvalitetsspiller, og vi ville ha vært veldig glade dersom han kom hit. Da kommer han til å utføre store ting for oss. Han kommer til å være i fyr og flamme.

Det sa Liverpool-lynving Sadio Mané om Nabil Fekir (24) etter at Merseyside-klubben hadde tapt 0–1 mot Chelsea forrige søndag , ifølge Liverpool Echo .

Samme dag hadde rapportene kommet fra franske RMC Sport om at franske Lyon og Liverpool var kommet til enighet om en overgang for angriperen Nabil Fekir.

– Ifølge kilder i Canal+, bekreftet av RMC Sport, har Lyon og Liverpool kommet til enighet om en overgang for den franske spissen. Overgangssummen skal ligge på omtrent 70 millioner euro, bonus inkludert, skriver de på sine nettsider, og hevder at han allerede har sagt ja til en femårskontrakt med Jürgen Klopp & Co.

Ifølge det franske mediet var Lyon-president Jean-Michel Aulas i England for et par uker siden for å fullføre overgangen, men selv benekter klubbpresidenten at en avtale er på plass.

– Dersom vi hadde forhandlet og signert en avtale, ville jeg ha vært den første til å vite så, sa han etter Lyons 3–0-seier mot Troyes forrige søndag.

Klopp var også heller lunken til at en avtale er på plass.

– Fikk vi på plass en avtale midt under kampen (mot Chelsea)?! Det ville overrasket meg, for å være ærlig. Jeg har ingen kommentar, sier han.

24 år gamle Nabil Fekir har nettet 17 ganger på 24 Ligue 1-kamper så langt denne sesongen, og han har vært en stor bidragsyter til at Lyon ligger på 2. plass, ett poeng foran Monaco og to foran Marseilles med to kamper igjen å spille.

VGs tips: Hjemmeseier i et 0–1-handikappspill.

Liverpool har så suveren målforskjell at laget i praksis kun trenger ett poeng for å havne over Chelsea i kampen om en lukrativ Champions League-plass.

Nå kan selvsagt Liverpool fikse CL-billetter for neste sesong mot Real Madrid i selve finalen i Kiev om litt under to uker også. Men det er kanskje like greit å få det overstått allerede på søndag.

Vi ser for oss at vertene vil forsøke å gå for seier her. Mot et Brighton som har nådd sesongens mål – å sikre ny toppdivisjonskontrakt.

Hjemmeseier i et 0–1-handikappspill er vårt forslag til 1,45 i odds. Scoringsspill på Sadio Mané (2,10) eller Roberto Firmino (1,95) er mulige alternativer.

Spillstopp er kl. 15.55 og TV2 Sport Premium sender matchen.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.