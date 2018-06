Nainggolan: Derfor kommer ikke fotballspillere ut av skapet

Romas frittalende midtbanespiller Radja Nainggolan (30) tror homofile fotballspillere ikke står frem «fordi de skammer seg».

Det finnes knapt åpne homofile innenfor toppfotballen, noe som tydelig kom frem da VG tok for seg antall åpne homofile i Eliteserien (daværende Tippeliga) i 2015. Da, som nå, var antallet null .

Slik er situasjonen også ute i de store ligaene, og Roma -spiller Radja Nainggolan tror han vet hvorfor.

– De kommer ikke ut fordi de skammer seg. Og de skjønner at dersom de står frem i dag, så er de sannsynligvis ferdige i sporten. Det ville vært tøft å snakke om slikt i garderoben. Fotballen er kjent for å være en idrett omsvermet av vakre kvinner, sier han på generelt grunnlag om homofili i fotballverdenen.

Det er i et intervju med belgiske Gert Late Night at den frittalende midtbanespilleren kommer med uttalelsene, ifølge Daily Mail .

Den 30 år gamle Roma-spilleren er selv gift, har ett barn med ektefellen Claudia, men erkjenner at det er vanskelig å ikke la seg friste av de mange tilbudene fotballspillere får fra det motsatte kjønn.

– Jeg skal ikke si at jeg er en engel, men det viktige er at ingenting kommer ut. Det er veldig vanskelig. Noen ganger drar man på en fest og plutselig er det fem jenter rundt deg. Hva gjør du? spør Nainggolan retorisk.

Etter at han ble vraket til Belgias VM-tropp, svarte Nainggolan med å trekke seg fra landslaget . Han tror det ligger noe mer enn sportslige prestasjoner bak avgjørelsen.

– Etter treningskampen mot Spania var jeg plutselig ute av laget. Var det fordi jeg kom sent? Jeg vil ikke navngi noen, men det skjedde med andre spillere som fortsatt er der. At noen kritiserer meg for å røyke, kan jeg forstå, for de vil at jeg skal være en rollemodell for yngre. Men hvis det var det jeg ville bli, ville jeg blitt lærer eller noe. Det er jeg ikke. Jeg er en fotballspiller, og jeg ønsker å bli bedømt på bakgrunn av prestasjonene mine på banen, sier han.

