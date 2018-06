SAMLING – PÅ TOPP? Lars Lagerbäck med spillere og støtteapparat, på Ullevaal stadion dagen før møtet med Panama. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

De fleste piler peker en vei nå: oppover

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 06.06.18 08:03

FOTBALL 2018-06-06T06:03:40Z

ULLEVAAL STADION (VG) – Det var den siste treningen, men den første der jeg har hatt full tropp disponibelt – så det virker veldig positivt nå, sa Lars Lagerbäck – og smilte fra podiet på landskamparenaen.

Og han har så rett: Plutselig, etter år med negativitet og trøbbel, peker de fleste pilene oppover for Norge, ikke bare for A-landslaget, men for hele den satsingen som NFF har holdt på med en stund nå, men som det naturlig nok har tatt tid å få resultater av.

Ved min side på Ullevaal stadion, på den siste treningen før Norge møter Panama onsdag, sitter Erland Johnsen.

Den gamle stopper-bauten for Moss, Bayern München, Chelsea og Norge har sett det hele på nært hold, der han har hatt ansvaret for diverse aldersbestemte landslag de siste årene:

Noe har vært på gang en stund. Men utålmodigheten er stor. Og Johnsen tar et eksempel fra da han jobbet i Lillestrøm: Da klubben tok tak i talentsatsingen, som hadde ligget brakk en stund, gikk det bare noen måneder før det første spørsmålet kom fra klubbledelsen:

«Blir det noen resultater av dette snart?»

Stor personlighet

Sånn fungerer samfunnet. Alt haster. I NFF har det lenge vært jobbet godt med de yngre landslagene, med keeperskole, akademier og en satsing på både stoppere og spisser. Mye av dette ser vi resultater av nå, med to aldersbestemte landslag i sluttspill, et godt U-21-lag – og ikke minst en rekke, unge spillere som A-landslagssjef Lars Lagerbäck nå nyter godt av.

Han nevnte det, igjen, på pressekonferansen tirsdag, Lars Lagerbäck: Han kunne ikke huske så gode, unge spillere i en A-landslagstropp som han har i Norge. Og det er ikke bare gode spillere, men typer, gutter med stor personlighet – en annen ting NFF har lett etter og prioritert de siste årene.

Du ser det, eksempelvis, i Kristoffer Ajer, Sander Berge og Iver Fossum. De vet nøyaktig hva som skal til på dette nivået.

Dette har ført til at Lars Lagerbäck, med seier over Panama, plutselig står der som den A-landslagssjefen i norsk fotball som har den høyeste seiersprosenten. Og det bare et halvt år etter at depresjonen hadde tatt nye tak i norsk fotball, med fæle resultater og prestasjoner høsten 2017.

I øyeblikket har Lagerbäck en seiersprosent på 50. Vinner Norge mot Panama, øker denne til 53,8 prosent – høyest av samtlige landslagssjefer med mer enn 10 kamper. Drillos første periode endte med en seiersprosent på 52, 3 mens hans andre periode endte med seier i 51 prosent av kampene. Alle andre landslagssjefer ligger godt under 50 prosent seirer.

Det viktigste er likevel hvordan laget fremstår, både spillemessig og resultatmessig siden Per-Mathias Høgmo styrte Norge, og delvis også siste delen av Drillos andre periode.

Under Lagerbäck scorer Norge på 34 prosent av sjansene de skaper. Under Høgmo var tallet 22, under Drillos andre periode var tallet 27. Dette er viktige tall.

Fortsatt er det litt for enkelt å score på Norge, selv om det har vært bedring i 2018: Motstanderen scorer på 34 prosent av sjansene sine under Lagerbäck, mens tallene under Høgmo var 32 prosent og Drillo, del 2, 23 prosent.

Mer effektiv

Men der pluss og minus på sjanser går ut i 0 for Lagerbäck på sjanseutnyttelse begge veier, har Drillo minus fire prosent og Høgmo hele minus 10. Her ligger mye av årsaken til bedringen i resultater.

På de tre siste kampene har Norge skapt 19 målsjanser, et snitt på 6,3. I de to siste kampene i fjor høst skapte Norge en målsjanse totalt. Det har virkelig skjedd en endring i hele måten å spille på, for Lagerbäck og hans mannskap.

Under Høgmo scoret Norge i snitt 0,94 mål pr. kamp, mens Lagerbäcks Norge har et snitt på 1,75 akkurat nå. Ja, det kan ha med motstandere å gjøre, men det sier nok mer om måten Norge spiller fotball på. Også baklengs-statistikken er bedret: 1,23 pr. kamp for Lagerbäck mot 1,38 under Høgmo. Totalt utgjør dette omtrent én scoring rett vei, pr. kamp – og i fotball vet alle at det betyr enormt.

Fire kamper på rad har ikke Norge vunnet siden 2010, og i så måte betyr onsdagens kamp mot Panama litt: Det er Lagerbäcks siste kamp før alvoret starter, 6. september mot Kypros på Ullevaal, og med seier mot Panama kan positiviteten dyrkes i enda større grad inn mot det som betyr noe:

EM 2020.

Kampstart: 19:00.