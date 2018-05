SYNLIG ARR: Øyebrynet til Felipe Carvalho ble delt i to under krasjen med Jonatan Tollås Nation. Carvalho roser spesialisten som sydde ham sammen igjen med 20–25 sting. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix

Vålerengas stopperkjempe etter skrekk-kuttet: – Det var ikke pent

Publisert: 11.05.18 11:39

VALLE (VG) Felipe Carvalho (24) har scoret i de tre siste kampene for Vålerenga, men kan fortsatt kvie seg for å møte en ball med hodet etter marerittskaden han pådro seg i februar.

«Det er det verste jeg har sett på en fotballbane», sa Vålerenga-trener Ronny Deila til Nettavisen i februar. Vålerenga befant seg på Marbella, og hadde akkurat startet en treningskamp mot Tromsø da det smalt.

Carvalho og stopperkollega Jonatan Tollås Nation kolliderte, og gikk rett i bakken. Begge måtte fraktes av banen med båre, og videre med ambulanse til det lokale sykehuset.

Nation pådro seg en skikkelig hjernerystelse, mens Carvalho fikk et svært stygt kutt. Øyebrynet hans var rett og slett delt i to, og et stort, åpent sår måtte behandles på sykehus.

– Det var ikke pent. Det var et stort kutt. Jeg så det hos legen, før jeg ble operert, forteller Carvalho.

Arr i pannen

Han står i spillertunnelen på Infinity Arena, og har nettopp fortalt om hvor godt han trives både i Oslo og i Vålerenga. Uruguayaneren kom til Norge i vinter, etter flere år i svensk fotball. 24-åringen har spilt seg inn på stopperplass i VIF, og i det siste har han åpnet målkontoen også:

Først ble han matchvinner mot Grorud i cupen, deretter satte han en av scoringene da Vålerenga tok poeng mot Haugesund i forrige runde. Onsdag ble det mål også mot Skeid.

– Hver kamp er en krig, gliser stopperen.

Etter krasjen mot Tollås Nation måtte Carvalho sys sammen igjen i Marbella. Han er usikker på nøyaktig hvor mange sting han til slutt endte med å få i pannen, men tallet ligger mellom 20 og 25. Han har fremdeles et synlig merke tvers over øyebrynet.

– Arr. Sexy arr, sier han og ler.

– Det var en spesialist fra området som sydde det. Han gjorde en fantastisk jobb. Alt jeg måtte gjøre var å passe på og være forsiktig.

Får vondt

Det tok halvannen uke før han var tilbake i trening. Fremdeles må han gjøre øvelser, som å heve øyebrynene opp og ned, for å myke opp det skadde området.

– Musklene inni der var ødelagt. Men det blir mer og mer naturlig, og bedre. Det kommer seg, sier han.

Carvalho innrømmer at han fremdeles har ting å jobbe med etter den stygge smellen - som å sette hodet skikkelig til på ballen.

– Jeg må gjøre det bedre på cornere. Det viktigste er å gjøre det bra defensivt. Må jeg heade ballen, så header jeg. Men der har jeg noe å bli bedre på, sier han.

– Fotballspillere har alltid vondt et eller annet sted på kroppen. Noen ganger får jeg vondt når jeg header ballen, det kommer an på hvor den havner.

PS! Vålerengas neste seriekamp går på lørdag, borte mot Sandefjord.

