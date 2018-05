FEIRET SJEFEN: Manager David Wagner ble selvsagt kastet i lufta etter at Huddersfield hadde fått poenget som fikset ny kontrakt. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Chelsea stoppet, Huddersfield feirer og Liverpool jubler

Publisert: 09.05.18 22:43

(Chelsea - Huddersfield 1–1) Huddersfield og lagets danske keeper Jonas Lössl sto imot et vanvittig Chelsea-press, reddet ny Premier League-kontrakt - og samtidig kan Liverpool-spillerne puste litt roligere foran siste serierunde.

Lössl ble den store helten, sammen med den belgiske krigeren Laurent Depoitre. Dansken hadde blant annet en fantastisk parade da han slo en heading fra landsmannen Andreas Christensen i stolpen.

– Definitivt den viktigste redningen i min karriere, sier Lössl i et intervju vist på TV2s Premier League -kanal.

Dermed ble det en fantastisk kveld for manager David Wagner og en veldig fin kveld for hans tyske bestevenn i Liverpool, Jürgen Klopp. Champions League-finalisten er ikke klare for neste års turnering, men mulighetene er mye større etter Huddersfields bragd.

– Følelsen er overveldende akkurat nå. Å avslutte med uavgjort borte mot Manchester City og Chelsea er bare helt utrolig, sier det danske landslagets reservekeeper.

– Min engelsk er ikke god nok til å kunne forklare alle mine følelser nå. Det er utrolig hva man kan klare bare man tror på det. Selv om vi snakker om det nå, kan jeg nesten ikke tro at vi har overlevd i Premier League, oppsummerer en lettet og veldig lykkelig David Wagner. Det tok litt tid før han jublet etter 1–0-målet, og forklarer det slik:

– Jeg var sjokkert over at vi tok ledelsen.

Etter 1–1-resultatet på Stamford Bridge ser tabellen slik ut, bak mester Manchester City og toer Manchester United:

Tottenham er på tredjeplass med 74 poeng etter at Harry Kanes scoring ga 1–0-seier over Newcastle. Liverpool er nummer fire med 72 poeng, mens Chelsea er nummer fem med med 70.

Med andre ord: Tottenhams plass i Champions League er sikret. Liverpool trenger dermed bare ett poeng hjemme mot Brighton, dersom Chelsea vinner borte over Newcastle. Chelsea er helt avhengig av at Liverpool taper for første gang denne sesongen hjemme på Anfield.



Chelsea kjørte hele 1. omgang, men det var kjempen Laurent Depoitre som scoret først: Han har bare fått én landskamp, mot Andorra i 2015 (scoret ett mål). I konkurranse med Lukaku, Hazard & Co. er han sjanseløs, men da Aaron Mooy løftet ham gjennom syv minutter ut i 2. omgang var Depoitre først på ballen, krasjet med Chelsea-keeper Willy Caballero på 16-meteren, holdt seg på beina, ballen falt ned foran ham - og han kunne løfte Huddersfield i ledelsen.

Huddersfield-spillerne jublet som om Premier League-plassen var sikret. Laget trengte ett poeng, og der og da måtte Chelsea ha to mål for å ødelegge Huddersfield-festen.

Men det gikk bare åtte minutter før utligningen kom. Chelsea hadde presset på i store deler av kampen, midtstopper Antonio Rüdiger hadde hatt de største sjansene, den første helt enorm, men da målet først kom var det på ren flaks. Danske Mathias «Zanka» Jørgensen skulle klarere, ballen traff Marcos Alonso i hodet og «flipperspilte» inn bak Huddersfield-keeper Jonas Lössl.

I sluttminuttene ble det en endeløs forsvarskamp for Huddersfield, det holdt helt inn og belønningen er enorm. Den er verdt godt over én milliard kroner, og den heter Premier League-kontrakt i 2018/19 også.

Det kan ha vært Antonio Contes siste hjemmekamp på Stamford Bridge. Han gikk rundt og takket publikum etterpå, og den regjerende mesteren sto igjen og gratulerte Huddersfield-spillerne med det avgjørende poenget. En stor gest, men Chelsea-supporterne er neppe veldig fornøyde med at han valgte å starte en så viktig kamp med Eden Hazard på benken.

Brighton, Liverpools siste motstander, er Premier Leagues nest dårligste bortelag. Bare Stoke er dårligere.

Swansea rykker etter alt å dømme ned. Laget må hente inn tre poeng og ni mål for å passere Southampton i siste runde.