GIKK AV: Etter en snau time ble Ada Heberberg og de to lagene sendt i garderoben i den franske cupfinalen. Foto: PATRICK HERTZOG / AFP

Fullt kaos da Ada Hegerberg og Lyon tapte cupfinalen

Publisert: 01.06.18 00:14 Oppdatert: 01.06.18 02:10

FOTBALL 2018-05-31T22:14:06Z

(Paris Saint-Germain - Lyon 1–0) Ada Hegerberg (22) trodde hun hadde utlignet langt inn i overtiden, og det så ut som hun ble snytt for en scoring da hennes Lyon tapte en hjemlig tittel for første gang siden 2011.

Lenge så det ut som Europas beste lag skulle bli «reddet» av et uvær i cupfinalen mot rivalen Paris Saint-Germain, med storesøster Andrine (24) på benken hele kampen.

Kampen ble stoppet, men etter over en times venting ble den startet igjen, og i den desperate jakten på utligning vant den norske stjernespissen en duell og trykket inn ballen to minutter og 40 sekunder på overtid, 20 sekunder før slutt. Dommeren annullerte, trolig for et angrep på keeper. TV-reprisen tydet imidlertid på at PSG-målvakten løp inn i en egen spiller.

Oppgitte Lyon-spillere kom ingen vei med protestene, og da det var over var det tilløp til håndgemeng mellom flere spillere.

Det var ikke første gang det var kaotisk: Et kraftig torden- og regnvær stoppet oppgjøret i Strasbourg etter 58 minutter og 32 sekunder, på stillingen 1–0. Ifølge avisen L’Equipe tilsier reglementet at finalen skal spilles på nytt, og starte på 0–0, dersom den er avbrutt i 45 minutter.

Lyon var åpenbart ikke veldig hissige på å spille videre, og spillerne ble lenge værende i garderoben, mens PSG var ute på banen og varmet opp.

Dommerne, ledere, trenere og spillere diskuterte lenge om det var forsvarlig å fortsette på den bløte banen. Lyons mektige president Jean-Michel Aulas var ivrig på sidelinjen, og man kunne høre ham snakke om spillernes sikkerhet da han argumenterte for at kampen burde stoppes. Dermed gikk det langt over tre kvarter før finalen var igang igjen.

Lyon jaktet desperat på utligningen, uten å komme til de helt store sjansene på en vanskelig, men spillbar, bane. Shanice van de Sanden var nærmest med et skudd fra skrått hold i sluttminuttene, før en sterk Hegerberg vant hodeduellen nesten tre minutter på overtid.

Det franske stortalentet Marie-Antoinette Katoto (19) ble matchvinner. Hun lurte Lyons landslagsveteran Amandine Henry et drøyt kvarter ut i 1. omgang, og banket PSG vakkert i ledelsen med venstrebeinet, og flere PSG-spillere kjempet mot tårene med rustne stemmer i seiersintervjuene. Andrine Hegerberg er også mester og kastet seg med i jubelscenene.

Suverene Lyon kommer fra sin tredje strake Champions League-tittel, etter 4–1 over Wolfsburg (etter ekstraomganger) i forrige helg.

Lyon har vunnet ligaen 11 ganger på rad og både liga og cup seks sesonger på rad.

PSG tapte både den franske cupfinalen og Champions League-finalen etter straffer i fjor, begge mot Lyon, og PSG var åtte poeng bak Lyon i serien (1–0 til Lyon og 0–0 i innbyrdes oppgjør).

Men endelig fikk Paris-laget sin store revansj.