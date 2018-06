Maradona vil ha slutt på Messi-snakket: – Han har ingenting å bevise

Publisert: 03.06.18 15:07

FOTBALL 2018-06-03T13:07:23Z

At Lionel Messi (30) ikke har vunnet noe med Argentina, brukes ofte imot ham når hans status diskuteres. Det er ikke rettferdig, mener Diego Maradona (57).

Her er søndagens oddstips

Lionel Messi var så nære en VM-triumf for fire år siden, men hans Argentina tapte 0–1 etter ekstraomganger i VM-finalen mot Tyskland.

Nå, når fotball-VM braker løs om under to uker, drømmer han om å bringe gullet hjem til Argentina, og mange mener at dersom han skal bli ansett som tidenes beste spiller, må han vinne noe med landslaget.

Det gjorde Diego Maradona, som nærmest på egen hånd, ledet argentinerne til VM-suksess i 1986.

Få med deg de ferskeste oddstipsene på Tipster!

– Nytteløst å sammenligne

Maradonas triumf har vært en av grunnene til at han omtales som større enn Messi, men dette har legenden sett seg lei av.

– Mitt råd til Messi er å bare spille og ha det gøy. Han må glemme kritikerne, enten han vinner VM eller ei. Han har ingenting å bevise, sier Maradona i et intervju med Omnisport (gjengitt av Goal) .

Argentina er ikke like store favoritter i år som de var for fire år siden. Når det snakkes om potensielle verdensmestere under årets fotball-VM, er det nasjoner som Brasil, Spania, Tyskland og Frankrike som først og fremst trekkes frem.

Men hvis Messi spiller som dette, kan han bli vanskelig å hanskes med for samtlige:

Men Maradona tror hans landsmenn kan gå helt til topps.

– Jeg tror de har muligheter, men jeg vil ikke lansere de som favoritter. Favoritten vinner nemlig aldri, sier han.

Det er en annen, tidligere argentinsk målmaskin som støtter Maradona. Hernan Crespo mener det er meningsløst å sammenligne de to argentinske legendene, og oppfordrer heller folk til å nyte Messi mens man kan.

– Både Maradona og Messi er argentinere, og det er helt utrolig at de har påvirket fotballhistorien på den måten de har. Det er nytteløst å sammenligne de. Vi må bare nyte det Maradona har gitt – og det Messi fortsatt gir, sier Crespo.

VGs tips: Brasil lader opp med seier

Brasil er en av de aller største favorittene når VM i Russland braker løs, og det brasilianske mannskapet ser fryktelig sterke ut. Under Tites ledelse lekte de seg gjennom kvalifiseringen, og var ved siden av vertsnasjon Russland, det første laget til å kvalifisere seg til VM.

Disse to nasjonene møttes under åpningskampen i VM for fire år siden, og da gikk Brasil seirende av banen med 3–1 på resultattavlen. Neymar (a) er på gang igjen etter skaden, mens spillere som Casemiro (mb), Luka Modric (mb) og Dejan Lovren (f) sannsynligvis får hvile hos begge lag, etter at de var med på Champions League-finalen.

Vi ser for oss at Brasil begynner å vise muskler allerede nå – og spår seier til søramerikanerne, til noe lunken odds. Spillestopp er klokken 15.55, og kampen vises på Viasport1.