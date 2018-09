Etter 27 forsøk løsnet det: Ronaldo scoret to

(Juventus-Sassuolo 2–1) Som i sin siste sesong for Real Madrid hadde Cristiano Ronaldo 27 forsøk før han endelig scoret for Juventus.

Da ble det like godt to - i løpet av et kvarter.

33-åringen brukte 320 minutter på å score sitt første ligamål for Juventus, men i den fjerde ligakampen løsnet det:

* 1–0: Ronaldo kunne prikke inn ballen fra kort hold etter at en forsvarsspiller hadde rotet det til etter corner.

* 2–0: Pen scoring med venstrebeinet ned i hjørnet for keeper. Fint spilt frem av Emre Can.

Portugiseren var også nær hattrick, men misset på et par store sjanser. Han var dessuten rasende over at han ikke fikk et straffespark, men det ble med to scoringer og 2–1-seier for Juventus.

Ifølge statistikktjenesten Opta kom den første scoringen på hans 28. avslutning denne sesongen. Nøyaktig like mange forsøk hadde han før han endelig scoret for Real Madrid i 2017/18.

Ifølge FIFA er Ronaldo dermed oppe i 400 ligamål på 517 kamper:

* 311 for Real Madrid.

* 84 for Manchester United.

* 3 for Sporting.

* 2 for Juventus.

Ronaldo gikk fra Real Madrid til Juventus i sommer. Pris: Snaut 950 millioner kroner. Han har skrevet en fireårskontrakt med en forventet årslønn på i underkant av 300 mill. kroner.

Både Juventus og Sassuolo var ubeseiret før denne ligarunden. Gjestene hadde ballen mest, men det holdt ikke til poeng på Allianz i Torino.

PS: Douglas Costa fikk rødt kort på overtid etter å ha spyttet i ansiktet på Federico Di Francesco, sønn av Roma-trener Eusebio Di Francesco.