VIDUNDERBARN: Sheyla Diaz (t.v.) er bare 13 år og er her sammen med lagvenninner på U15-laget til Panama. Foto: Panamas Fotballforbund på Twitter

Sheyla er født i 2005. Nå er hun med i VM-kvaliken i fotball.

FOTBALL 2018-10-05T17:44:08Z

Sheyla Diaz fylte nylig 13 år. Nå spiller hun VM-kvalifisering i fotball for Panama.

Publisert: 05.10.18 19:44

Hun satt riktignok på benken i den første matchen, mot Trinidad og Tobago (3–0 seier), men 13-åringen er altså høyaktuell for å spille i VM-kvalifiseringsturneringen som også er Concacaf-mesterskapet (mesterskapet for Nord- og Mellom-Amerika) .

Landslagstreneren valgte å ta henne med etter at Sheyla hadde imponert i Concacaf-mesterskapet for U15 tidligere i år.

– Veldig sterk, veldig dyktig, tatt i betraktning at hun er så ung og ikke fullt utviklet fysisk, sier treneren ifølge Washington Post-reporteren Steven Goff.

Så i en alder der de fleste drømmer om å spille på et seniorlandslag om mange år, opplever Sheyla Diaz den store drømmen.

Om Panama skulle komme seg gjennom kvalifiseringen, kan hun altså komme til å spille VM-sluttspill 13 år gammel.

Panama har med syv spillere som er født i dette årtusenet: to i 2000, to i 2001, to i 2002 og altså Sheyla Diaz i 2005.

Hennes debut på A-landslaget kan faktisk komme i helgen, mot den regjerende verdensmesteren USA. Panama-troppen har en gjennomsnittsalder på 20,5 år.

Åtte lag er med i det pågående Concacaf-mesterskapet, som altså også teller som VM-kvalik. Panama spiller i pulje med Mexico, i tillegg til Trinidad og Tobago og USA.

I alt tre lag kvalifiserer seg for VM - de to finalelagene samt vinneren av kampen mellom de to semifinaletaperne. Fjerdelaget har også mulighet i en playoff mot et lag fra Sør-Amerika. Det er allerede klart at dette laget blir Argentina. I alt 24 lag skal delta i mesterskapet i Frankrike 7. juni til 7. juli neste år.