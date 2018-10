Mourinho reddet i det 90. minutt: United snudde 0–2 til 3–2

(Manchester United-Newcastle 3–2) En hardt presset José Mourinho opplevde et mareritt i 1.omgang mot Newcastle. Men Manchester United kom tilbake og vant 3–2 i «Drømmenes teater» - etter seiersmål i «Fergie-time».

Publisert: 06.10.18 20:23 Oppdatert: 06.10.18 20:36

Juan Mata, Anthony Martial og så innbytteren Alexis Sánchez reddet dagen for United-manageren med sine scoringer i 2.omgang.

Den bare 169 centimeter høye Sánchez satte inn seiersmålet med pannebrasken i det 90. minutt.

– Dette var en respons som hele klubben kan være stolt av, mente TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

– De utskjelte sto fram og ga Mourinho resultatet han trengte, fastslo kommentator Øyvind Alsaker.

– Plutselig kjente vi igjen United fra Alex Fergusons tider, mente Brede Hangeland i TV 2-studio etterpå.

Manchester United satte nemlig full fart i angrep de siste 45 minuttene. Det ga resultater.

– Mourinho presterte gjennom 90 minutter. Han var «Man of the Match», mente Hangeland, og konkluderte med at portugiseren har spillerne med seg.

– Jeg tror han reddet seg.

Den store tavlen på Old Trafford viste 0–2 før det var spilt ti minutter. Noe tilsvarende har aldri skjedd i United-historien, ifølge statistikk-eksperten Opta.

– Mourinho dirigerer mye mer enn vanlig. Han kjenner presset. Jeg synes nesten synd på ham etter denne omgangen. Han kan ikke spille for dem, sa Hangeland i pausen.

På spørsmål på om det var et mytteri blant United-spillerne, svarte Brede Hangeland:

– Det må være en grad av mytteri, bevisst eller ubevisst.

José Mourinho var sint og pekte vilt rundt seg. På tribunen satt United-ledelsen, med mektige Ed Woodward i spissen, og trodde ikke sine egne øyne. De røde lå under 0–2 mot en klubb som ikke har vunnet til nå denne Premier League -sesongen.

Derimot gikk smilet trill rundt på Newcastle-eieren, milliardæren Mike Ashley, som også var på plass.

– United er en klubb i indre opprør, fastslo TV 2-kommentator Alsaker der og da.

Etter drøyt 20 minutter fikk Marcus Rashford muligheten på fem meters hold, men headingen gikk utenfor.

Da slo han ut med armene, Mourinho, som like før hadde gjort et taktisk bytte da han satte inn Juan Mata og ofret Eric Bailly, som hadde startet.

– Dette skal være scoring av Rashford. Jeg skjønner Mourinhos reaksjon, saHangeland i TV 2-studio.

Kenedy, Mourinhos gamle elev fra Chelsea-tiden, sendte Newcastle i ledelsen. Han fintet bort Ashley Young før han plasserte ballen i mål, til venstre for David De Gea.

– Et småguttemål å slippe inn, mente en forundret Brede Hangeland i TV 2-studio i pausen.

Yoshinori Muto spilte sin første kamp fra start for Newcastle. Japaneren vendte opp i feltet og feide inn 2–0. Young hang ikke med her heller.

– Muto får så mye tid på seg, sa eksperten Trevor Morley i TV 2-studio.

Etter en drøy halvtime var Muto ekstremt nær ved å øke til 3–0, men headingen fra kloss hold ble reddet av De Gea.

Før pause skulle Newcastle også ha hatt straffe da et frispark traff armen til Ashley Young, som sto i muren. Men dommeren dømte faktisk hverken hjørnespark eller straffe til gjestene. På overtid i 1. omgang ble også United snytt for et straffespark - denne gang etter en Newcastle-hands.

Manchester United hadde en kjempesjanse til å redusere tidlig i 2.omgang, men Nemanja Matic blåste ballen over det åpne målet.

Først i det 70. minuttet kom 1–2 på et nylig frispark over muren fra Juan Mata. Da ble det fyr på Old Trafford igjen.

Rett etterpå hadde United noen voldsomme muligheter til å utligne, men Newcastle-keeper Martin Dubravka oppførte seg som en vegg.

Til slutt måtte slovaken gi tapt. Martial sendte ballen til Pogba, som hælflikket tilbake. Martial banker ballen i mål. 2–2!

Like etterpå måtte Romelu Lukaku redde på streken etter et farlig Newcastle-angrep.

Newcastle falt imidlertid helt sammen og til slutt klarte likevel United å vinne, takket være den chilenske innbytteren Sánchez.

Fredag kveld meldte Daily Mirror at det allerede er bestemt at Mourinho skal få sparken i løpet av helgen. Men ifølge BBC avviste United-ledelsen tidligere lørdag disse påstandene.