Lagerbäck om Klopps kritikk: – Det er jo en egoisme

Norges landslagstrener Lars Lagerbäck (70) skjønner at Liverpool-manager Jürgen Klopp (51) er irritert på UEFA-nyvinningen Nations League.

– Tellende kamper er tøffere enn treningskamper. De fleste av Klopps spillere er i store landslag der de kunne hvilt spillere på en annen måte om det var treningskamper. Nå vil vel ikke mange gjøre det i tellende kamper. Jeg tror han ser på helhetsbilde og synes at når Liverpool spiller så mange kamper, så kunne de fått hvile på landslaget iblant. Det er jo en egoisme, sier Lars Lagerbäck på pressekonferansen som åpnet Norges landslagssamling før Nations League-kampene mot Slovenia og Bulgaria.

Den nye turneringen erstatter i stor grad landslagenes privatlandskamper og har fått krass kritikk av Klopp denne helgen.

– Nå forsvinner spillerne for å delta i Nations League, den mest meningsløse turneringen innenfor fotballen. Det er på tide at vi begynner å tenke på spillerne. Nå kommer alle managerne til å ringe landslagene og spørre om de kan la være å bruke spillerne deres, men landslagstrenerne kommer til å si at de også er under press, glefset tyskeren etter Liverpools 0–0-kamp mot Manchester City søndag.

Profilerte nordmenn som Ståle Solbakken, Egil «Drillo» Olsen og Nils Arne Eggen har sagt seg uenige i tyskerens kritikk , men Klopp møter mer forståelse hos Norges svenske landslagssjef.

Her kommer Lagerbäck med siste nytt om sin forfallsrammede landslagstropp:

– Tror bare det handler om økonomi

– Jeg forstår det definitivt. Alle trenere i alle årene jeg har holdt på, enten det er på klubb- eller landslag, synes spillerne slites for hardt, spesielt om de spiller i fremgangsrike klubber, sier Lagerbäck, som tror UEFAs motivasjon for å skape Nations League helt og holdent handler om penger:

– Nå gjetter jeg bare, så du får ta det for hva det er, men jeg tror det først og fremst handler om den økonomiske siden, at man tjener mer penger på dette. Det tror jeg er hovedmotivet om du får et ærlig svar fra UEFAs eksekutivkomité. Det er min gjetning, jeg aner ikke, men jeg tror bare det handler om økonomi.

Lagerbäck sier at han ikke har fått noen ønsker fra klubbtrenere om å være forsiktig med bruken av spillerne deres foran denne samlingen.

– Jeg har gjennom årene snakket med veldig få managere som har tatt kontakt fordi de vil at en spiller skal hvile.

Mener det kan hemme unge spillere

– Har du spillere i troppen som du mener har hatt et for tøft kampprogram, og som du derfor vil gi litt mindre spilletid?

– Nå får de en hel uke uten kamp, så normalt sett skal det ikke være noe. Men Tore Reginiussen (som meldte forfall søndag) er vel muligens et eksempel, han har spilt tre kamper i uken veldig lenge. Men av dem som er her, tror jeg ingen er for slitne til å spille på lørdag, sier Lagerbäck til VG.

Han har en klar oppfatning av hva han anser som positive og negative sider ved Nations League sammenlignet med de tradisjonelle privatlandskampene:

– Jeg er 50/50 på dette. Det er bedre rent fotballmessig å spille tellende kamper, men som liten nasjon synes jeg det er litt synd at vi ikke har noen treningskamper. Våre spillere er normalt sett mindre erfarne på å spille på dette nivået, og det gjør det vanskeligere å lose inn nye og yngre spillere så de kan få denne erfaringen. Jeg har sagt i mange år at om man ikke har etablert seg i en veldig bra liga uten å være landslagsspiller, så tar det 10–12 landskamper før man virkelig er inne i det.