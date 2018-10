ARG: Jürgen Klopp. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Klopp refser Nations League – norske trenerprofiler uenige

FOTBALL 2018-10-08T06:54:29Z

Liverpool-manager Jürgen Klopp er ikke nådig mot UEFAs nye Nations League-konsept, men møter motbør blant norske trenerprofiler.

Publisert: 08.10.18 08:54

Det var etter Liverpools målløse oppgjør mot Manchester City at den tyske manageren brukte krefter på å beskrive Nations League som «den mest meningsløse turneringen innenfor fotballen».

– Hadde noen gitt meg tilbudet om 20 poeng etter åtte kamper på forhånd, så ville jeg sagt ja. Men med denne terminlisten i tillegg, så hadde jeg betalt for det, sier Liverpool-manageren ifølge The Independent , og langer ut:

– Nå forsvinner spillerne for å delta i Nations League, den mest meningsløse turneringen innenfor fotballen. Det er på tide at vi begynner å tenke på spillerne. Nå kommer alle managerne til å ringe landslagene og spørre om de kan la være å bruke spillerne deres, men landslagstrenerne kommer til å si at de også er under press.

Spesial: Dette er Nations League

Klopp mener det er altfor mange kamper for spillerne, og sier at den manglende intensiteten under søndagens toppoppgjør har med å gjøre at kampprogrammet tærer på.

– Spillere som Jordan (Henderson) hadde bare to uker fri etter VM, bemerker han.

Les også: Klopp bryr seg ikke om å bli kalt en hykler

Her kunne Mahrez ha avgjort toppkampen i favør Man. City...

Den karismatiske manageren får imidlertid ikke bare støtte. FC Københavns norske trener Ståle Solbakken er positiv til konseptet.

– Jeg er positiv til at det blir flere tellende kamper, men jeg er vel ikke så sikker på at Erik Hamrén (Island-trener) synes dette er så moro nå. Det vi ser er jo også at det er forskjellige måter å gjøre dette på. Italia gjorde ni bytter mellom sine to første kamper, sier Ståle Solbakken til NTB.

Han får støtte av trenerveteranene Nils Arne Eggen og Egil «Drillo» Olsen.

– Det at du spiller om noe, er alltid viktig etter min mening. Altså, på klubbnivå øver man seg ikke mye på Champions League om du spiller treningskamper. Så jeg er positiv til Nations League og tror dette kommer til å bli brukt også av FIFA etter hvert, sier RBK-legenden Nils Arne Eggen til NTB.

Hva er egentlig Nations League?

– Det gjør jo at man slipper treningskamper. Jeg tror ikke dette betyr så mye for lagene i A- og B-nivået. Det største er jo for dem som spiller i D. De er jo også sikret en plass i EM. Jeg tror Norge (C) har en bra sjanse i sin pulje, legger «Drillo» til overfor nyhetsbyrået.

For Norges del venter to Nations League i løpet av kort tid. Lørdag er det duket for Norge mot Slovenia, mens Bulgaria er motstander tre dager senere. Begge kampene spilles på Ullevaal stadion.

De to siste gruppespillskampene, borte mot Slovenia og Kypros, spilles begge i november.