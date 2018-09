Nordtveit-scoring holdt til uavgjort for Hoffenheim

FOTBALL 2018-09-19T18:48:27Z

(Shakhtar Donetsk – Hoffenheim 2–2) Først ble han sendt ut i pølsebua på ukrainernes første scoring. Like etter gjorde Håvard Nordtveit (28) opp for seg – med renter – da han reddet et poeng for de tyske CL-debutantene.

Publisert: 19.09.18 20:48 Oppdatert: 19.09.18 21:18

I det 38. minutt steg fyrtårnet fra Vats til værs på et hjørnespark, kom seg både foran og over målvakt Andrej Pyatov i hjemmelagets mål og stanget inn det som lenge så ut til å bli matchvinnerscoringen på Metalist Stadion i Kharkiv.

Det var hans aller første scoring både på det øverste nivået og for Hoffenheim generelt.

Samtidig gjorde «Howie», som han kalles av sin tyske arbeidsgiver, opp for sin blemme i forsvar like før, da han enkelt ble fintet ut i pølsebua av Ismaily i forkant av Shakhtars 1–1-scoring.

Tidligere i kampen hadde Florian Grillitsch sendt tyskerne i føringen etter bare seks minutter.

Snytt før slutt

Men de fikk ikke med seg alle tre poengene tilbake til Vest-Tyskland. Ti minutter før slutt utlignet Maycon for vertene med en suser fra drøye tyve meter, da ingen Hoffenheim-spillere gikk ut i press.

Mot slutten hadde det ukrainske hjemmelaget flere enorme sjanser til å stikke av med alle tre poeng, men Oliver Baumann vartet opp med flere redninger fra øverste hylle.

Dermed fikk Hoffenheim en godkjent debut i Champions League . Dette er første gang de deltar i gruppespillet, ettersom de tapte play-off-kampen mot Liverpool forrige sesong.

Apropos Liverpool: Fikk du med deg denne overtidsdramatikken?

Og dermed tok de også det første poenget på bortebane denne sesongen, etter en heller svak åpning på den hjemlige Bundesliga. Her har de bare tre poeng på like mange kamper, etter tap for nyopprykkede Fortuna Düsseldorf i helgen.

I gruppen deres finnes også Manchester City og Lyon, som gjør opp om poengene på Etihad fra klokken 21.00. Den kampen kan du følge i VG Live .

Den andre kampen som startet klokken 18.55, endte med 3–0-seier til Ajax over AEK Athen. Nicolás Tagliafico scoret kampens første mål like etter pause, mens Donny van de Beek punkterte kampen på målgivende fra selveste Dusan Tadic. Ett minutt på overtid ble Tagliafico tomålsscorer da han fastsatte resultatet til 3–0.

PS! Shakhtar Donetsk spiller «til vanlig» sine kamper på Dombass Arena i Donetsk, men har siden opprøret i Øst-Ukraina spilt i andre deler av landet.