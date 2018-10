TILBAKE: Kjetil Rekdal var søndag tilbake på Valle, der han ledet Start mot gamleklubben Vålerenga og hans tidligere samarbeidspartner Ronny Deila (t.v.). Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

VIF-assistent reagerer på Rekdal: – Bør holde seg for god til det

Mange ventet på duellen mellom Start-trener Kjetil Rekdal og VIF-sjef Ronny Deila i helgen. I stedet er det Vålerengas assistenttrener Haakon Lunov som har meldt seg på i ordkrigen.

Det var knyttet spenning til Rekdals comeback på Valle som Start-trener, etter at han flere ganger hadde uttalt seg kritisk om gamleklubben i rollen som Eurosport-ekspert.

Noen forventet kanskje temperatur mellom Rekdal og Deila, som tidligere har vært i verbal brytekamp i kjølvannet av at de skilte lag i Vålerenga, men i stedet blusset ordkrigen mellom Rekdal og Deilas assistent opp.

Det hele startet da Lunov på ironisk vis skrev om Rekdal på Twitter etter at han hadde blitt ansatt som ny Start-trener etter en periode som TV-ekspert på Eurosport.

I en Eurosport-reportasje i forrige uke forklarte Lunov Twitter-meldingene med at han mener «vi i Norge burde holde oss for gode til å kritisere noe vi selv har vært med på».

– Snakk om å bli avslørt

Før søndagens oppgjør på Valle fikk Rekdal spørsmål om Lunovs stikk. Da hevdet han at han ikke visste hvem VIF-assistentener. Lunov har fortid som spillerutvikler i Odd, ungdomstrener i Stabæk, analytiker i Everton og var deretter en del av Deilas støtteapparat både i Strømsgodset og i Celtic. Et drøyt år etter at Rekdal forlot Vålerenga, ble han gjenforent med Deila i Oslo-klubben.

– Nå vet jeg ikke hvem Lunov er, for å si det sånn. Jeg har aldri møtt ham, aldri sett ham heller. Det eneste jeg har hørt, er at han har bakgrunn fra bueskyting. Det var det en som sa til meg. Om det er sant eller ikke, vet jeg ikke, sa Rekdal, flankert av en flirende Deila, til Eurosport .

Mandag kveld kom den lattermilde reaksjonen fra Lunov, som altså har en sportslig fortid som bueskytter, på Twitter:

– Han bør vite hvem jeg er. Du bør kjenne dine fiender og motstandere, utdyper Lunov overfor VG og bryter ut i latter.

– Men jeg tar ham jo på det, for han visste jo tydeligvis noe om meg. Det fyrte oss i hvert fall nok opp til å slå Start. Det er noe vi bruker veldig lite energi på internt, det er bare meg selv som på rent verdigrunnlag synes det er synd at vi bruker så mye tid i norsk idrett på å mene masse om andre når vi har mer enn nok jobb å gjøre med å gjøre norsk idrett bedre, sier assistenttreneren.

– Hva synes du om Rekdals uttalelser om Vålerenga etter at han forlot klubben?

– Jeg synes det er synd at man uttaler seg om prosjekter man før har vært involvert i selv. Jeg synes han bør holde seg for god til det, sier Lunov.

– Vet faktisk ikke hvem han er

Kjetil Rekdal står på sitt når VG ringer, og hevder fortsatt at han ikke vet hvem Haakon Lunov er.

– Jeg vet faktisk ikke hvem han er. Jeg har aldri møtt ham eller hatt noe med ham å gjøre. Jeg svarte på det på søndagen, jeg har aldri møtt ham, aldri hørt om ham før han kom til VIF, jeg vet ikke hva det er for noe. Det var bare en som sa til meg at han hadde bakgrunn fra bueskyting. Jeg aner ikke om det stemmer. Det var bare et morsomt svar, sier Start-treneren.

– Han reagerer på det du har uttalt om Vålerenga som Eurosport-ekspert …

– Han får mene det han vil. Jeg kommenterer ikke andre lag når jeg er Start-trener. Jeg hadde en jobb å gjøre for Eurosport og vurderte alle klubbene på en saklig måte. Noen er enig, andre er ikke det. Nå er det Sarpsborg til helgen som gjelder, alt annet er fortid, avslutter Rekdal.