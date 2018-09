LYKKELIG SLUTT: Det endte godt til slutt, men Mohamed «Moi» Elyounoussi fryktet at Southampton-overgangen skulle gå i vasken. Foto: Nina Eirin Rangøy / VG

«Moi» avslører ukjent drama: – Kunne ødelagt overgangen

2018-09-05

SANDVIKA (VG) Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) har startet de to siste Premier League-kampene til Southampton, men han mener han har fått en «trøblete» start etter rekordovergangen.

Og i verste fall kunne den aldri funnet sted i det hele tatt, avslører «Moi» til VG. Skaden som holdt ham ute av den siste landslagssamlingen før sommerferien, skapte nemlig mye hodebry for ham før han signerte den gullkantede Southampton-avtalen .

– Det har vært litt trøblete. Jeg kom dit skadet. Det var ergerlig, sier 24-åringen til VG.

– Jeg har vært heldig og dyktig gjennom årene og vært lite skadet, så det var litt kjipt å få den skaden på verst tenkelig tidspunkt. Jeg måtte droppe landslaget i sommer og det kunne ødelagt overgangen, forteller Elyounoussi.

– Da skjønte jeg at noe ikke stemte

Timene før Southampton-overgangen, som gjorde Sarpsborg-gutten til tidenes dyreste norske fotballspiller, var et rent nervedrama.

– Jeg var nervøs for det, det var jeg. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle løse situasjonen med skaden. En annen klubb hadde kanskje sagt nei.

På kvelden den 27. juni ble Southampton og Basel enige om en overgang for «Moi», som den påfølgende natten forlot klubbens treningsleir for å fly til England. Der stilte han til medisinsk sjekk, som pleier å være en rutinemessig formalitet, men som fikk Elyounoussi til å tvile på om rekordovergangen skulle gjennomføres.

– Det tok lengre tid enn det pleier, og de gjorde en nøyere sjekk enn man vanligvis gjør. Jeg tok MR og var der i noen timer, de fikk sjekket alt, og så skulle jeg få tilbakemelding om at alt var i orden. Men jeg fikk aldri den telefonen som jeg skulle få. Da satt jeg i taxi på vei fra London til Southampton.

– Jeg kom meg fram og skulle møte sportssjefen og signere papirene. Da hadde jeg fortsatt ikke hørt noe, så da skjønte jeg at noe ikke stemte. Men så møtte jeg Ferhat (Cifci, agenten) som sa at de hadde kontroll på skaden, og at det ikke kom til å ødelegge noe, sier Elyounoussi.

– En deilig beskjed å få?

– Ja, det var det. Men jeg skulle jo få telefonen, og fikk aldri det! Så jeg var litt nervøs da jeg møtte gutta. Det gikk heldigvis i orden til slutt, smiler Norges ferskeste Premier League-proff.

Inne på laget

Sesongoppkjøringen med Southampton ble, på grunn av skaden, ikke som han hadde ønsket. Men i forkant av landslagssamlingen, der Norge skal møte Kypros torsdag og Bulgaria søndag, har «Moi» startet tre strake kamper for sin nye klubb – to i Premier League og én i ligacupen.

– Det har vært litt vanskelig å komme seg inn på laget med tanke på at jeg kom skadet, men støtteapparatet har vært veldig flink og jeg nærmer meg der jeg skal være. Jeg har fått sjansen og tatt vare på den, og så håper jeg resten kommer med mål og sånt også, sier han.

– Tror du nordmenns syn på deg har endret seg nå som du spiller i Premier League med merkelappen «tidenes dyreste nordmann»?

– Premier League er jo stort, selvfølgelig. Men nei, ikke noe spesielt. Det kommer naturlig med at det blir mer mas fra dere i mediene og andre, men utover det er det fortsatt fotball man skal spille.