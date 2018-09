Stjernesmell for Real Madrid-stjernene

FOTBALL 2018-09-26

(Leganes - Barcelona 2–1, Sevilla - Real Madrid 3–0) Først gikk Barcelona på en pinlig smell borte mot Leganes. Så fikk Real Madrid-stjernene juling da de skulle innta tabelltoppen.

Publisert: 26.09.18 23:53

På hjemmebane gikk Sevilla ut i hundre hjemme mot stjernegalleriet til Real Madrid.

To kjappe scoringer av Andre Silva etter 17. og 21. minutt sørget for 2–0-ledelse og ellevil stemning på Ramón Sánchez Pizjuán Stadium onsdag kveld.

Real Madrid klarte aldri å reise seg etter sjokket, og da Wissam Ben Yedder banket inn 3–0 seks minutter før pause skjønte nok Gareth Bale & Co. at de forspilte sjansen til å ta over serieledelsen i La Liga .

For selv om Real Madrid hevet seg etter pause, var dette Sevillas store kveld. De holdt unna i andreomgang, vant komfortabelt 3–0 og klatret opp til fjerdeplass på tabellen.

På toppen av det hele gikk kvelden fra vondt til verre for Real Madrid det siste kvarteret. Etter å ha gjort alle sine bytter, pådro Marcelo seg en skade som gjorde at Sevilla spilte elleve mot ti de siste ti-tolv minuttene.

Mot slutten var Sevilla nærmere 4–0 enn frustrerte Real Madrid-stjerner var redusering. Blant annet hadde Franco Vázquez en kjempesjanse han definitivt burde scoret på.

Pinlig Barcelona-tap

Seieren til Sevilla betyr at de rød/hvite bare er tre poeng bak Barcelona og Real Madrid på tabellen etter 13 serierunder. De to gigantene står begge med 13 poeng hittil, men Barcelona leder tabellen foreløpig grunnet best målforskjell.

I likhet med Real Madrid gikk Barcelona nemlig på et sviende tap torsdag kveld.

Philippe Coutinho ga gjestene fra Barcelona oppskriftsmessig ledelsen borte mot Leganes, men en scoring hver av Oscar og Nabil El Zhar sørget for en råsterk snuoperasjon av laget som ikke hadde vunnet en eneste av sine fem kamper hittil i sesongen.