Tre strake seirer for Start - Rekdal: - Vi kriger fram en seier - igjen

FOTBALL 2018-09-26T17:52:54Z

(Start-Bodø/Glimt 2–1) Herolind Shala (26) har vist seg å være en meget god signering av Start denne høsten. Mot Bodø/Glimt sendte han Start til sin syvende semifinale i cupen.

Publisert: 26.09.18 19:52 Oppdatert: 26.09.18 20:36

– Jeg hadde som mål å fylle stadion i Kristiansand igjen, og får vi semifinalen her, så skal vi klare det, sier Start-trener Kjetil Rekdal. Han innrømmer at han ikke helt så for seg «tre seirer på rad» (som Start nå har) da han overtok i juni.

– Nei, det så jeg ikke for meg. Men vi kriget fram en seier - igjen. Spillerne skal ha all ære av dette, det er mange tanker nå, sier Rekdal til NRK - der han står med det som kalles for «lykke-capsen» sin.

Sammen med veteran-keeper Håkon Opdal (36), som spilte sin første kamp siden 9. april, var Shala avgjørende for at hele Sørlandet fikk en etterlengtet opptur onsdag kveld.

– Håkon (Opdal) hadde en svært god redning etter pause. Han har en stor andel i semifinaleplassen, sier Kjetil Rekdal til NRK.

Men plassen i semifinalen kom ikke uten dramatikk. Start fikk straffespark et kvarter før slutt, Tobias Christensen (18) var mannen (gutten) med ansvaret, men Glimt-keeper Ricardo reddet den middelmådige straffen. Problemet var at han slo ballen ut til venstre for seg - og der - i full fart, kom Shala og smelte ballen knallhardt i mål, uten sjanse for Glimt-keeperen.

Da sto det 2–1 til Start, i en jevn og dramatisk kamp i Kristiansand.

Ifølge Start-kaptein Erlend Segberg er det ikke tilfeldig at Start nå vinner flere kamper på rad.

– Vi har jobbet beinhardt lenge. Vi har kvaliteter i laget, men nå har vi også selvtilliten Det er akkurat som Kjetil (Rekdal) sier i garderoben, nå har vi lært oss å vinne fotballkamper , sier Segberg til Fædrelandsvennen.

Start fikk nesten mer enn de håpet på i åpningen, da Tobias Christensen, som var foretrukket foran Niklas Sandberg i kvartfinalen, scoret etter bare sju minutters spill.

Men hjemmelaget ga fra seg initiativet, som de hadde det første kvarteret, og etter 19 minutter utlignet Kristian Fardal Opseth sikkert på et pent angrep fra Bodø/Glimt . Glimt hadde overtaket etter dette, og burde muligens hatt en ledelse til pause, etter spill og sjanser.

I 2. omgang var Start gode i starten, så bølget det veldig, begge lag hadde sjanser - før Start fikk straffesparket sitt. Etter Shala-scoringen, han representerer Kosovo, men som er født og oppvokst i Porsgrunn, ble det mye Bodø/Glimt. Men Start holdt ut, fikk en opptur igjen etter en vanskelig sesong, og spørsmålet nå blir om klubben endelig kan komme seg til en cupfinale, på det sjuende semifinale-forsøket.

Kjetil Rekdal har vært i cupfinale (som trener) og vunnet med både Vålerenga og Aalesund (to ganger) før. Det er selvsagt, fortsatt, langt fram, men Rekdal kan bli den første treneren som vinner cupen med Start - og den første treneren som vinner cupen med tre forskjellige klubber.

Han har løftet klubben, etter en miserabel åpning under Mark Dempseys ledelse. På de 13 siste serie- og cupkampene, har Start tatt 1,7 poeng i snitt pr kamp og kun tapt tre. På de 13 foregående kampene var snitt-poengfangsten 1,0 - og åtte tap.

Så noe har skjedd i Kristiansand.

– Jeg har geleidet spillerne til en måte å spille på som fungerer, sier Kjetil Rekdal.

Glimt-trener Kjetil Knutsen var selvsagt misfornøyd, men han skyldte ikke på noe.

– Vi prøvde, hadde ganske god kontroll, men ga bort et straffespark, som så greit ut. Vi tapte, vi er ute. Mer er det ikke å si, sa Knutsen til NRK rett etter kampslutt.