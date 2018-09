OMDISKUTERT: Paul Pogba Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Disse klubbene kan kjøpe Paul Pogba

FOTBALL 2018-09-29T05:56:45Z

Paul Pogbas fremtid er i tvil etter at konflikten med manager José Mourinho har eskalert. Men det kryr ikke av mulige destinasjoner for superstjernen.

Tirsdag kom det frem at Pogba har blitt fratatt rollen som visekaptein av Mourinho, som skal være misfornøyd med franskmannens oppførsel og uttalelser i mediene.

Onsdag havnet duoen tilsynelatende i en disputt på treningsfeltet som ble fanget opp av Sky Sports’ TV-kameraer.

Det meste tyder på at forholdet mellom de to er på bristepunktet, og ifølge The Guardian skal Pogbas agent Mino Raiola møte Manchester United i november for å diskutere spillerens fremtid.

Både britiske og franske medier åpner for at Pogba kan forlate klubben i januar. Men med en ukelønn på 250.000 pund og en forventet overgangssum på minst 100 millioner pund, er det ikke flust av klubber som fremstår som realistiske destinasjoner.

PSG eller Barcelona?

Britiske The Guardian og franske RMC har laget sine lister over klubber som kan tilby Pogba en fluktrute fra Manchester United:

Paris Saint-Germain: Pogba er født i Paris-regionen, klubben har behov for å styrke midtbanen, og de har de økonomiske midlene til å gjennomføre overgangen. Minuset er at PSG er i søkelyset til UEFA på grunn av Financial Fair Play, så det er ikke sikkert de har muligheten til å betale slike summer for en enkeltspiller med det første.

Juventus: Pogbas gamleklubb der han spilte fra 2012 til 2016. Det er der han per dags dato har spilt sine beste sesonger, som 2014/15 da han storspilte for Torino-klubben som nådde Champions League-finalen. Så er spørsmålet om Juve kan tillate seg å knuse sparegrisen for andre gang på kort tid, etter å ha brukt 100 millioner euro og elleville lønnsutgifter på å sikre seg Cristiano Ronaldo i sommer.

Barcelona: Katalanerne ble sterkt koblet til Pogba i sommer. Spilleren skal til og med ha bedt sin agent Raiola om å prøve å ordne en overgang dit. Barcelona har penger nok, men midtbanen er tettpakket med gode spillere, så de vil eventuelt måtte selge flere for å lage plass til Pogba.

Real Madrid: Den regjerende Champions League-mesteren har vært rolig på overgangsmarkedet i mange år nå. Sist de virkelig slo på stortromma var da de brukte 75 millioner euro på James Rodriguez i 2014, så det kan snart være på tide med en ny stjernesignering. Showmannen Pogba er en type som virker å passe som hånd i hanske, men spørsmålet er om han kan konkurrere mot to av verdens beste midtbanespillere i Luka Modric og Toni Kroos.

Manchester City: Økonomisk har de helt klart midlene til å hente Pogba, og rent sportslig vil det være en god destinasjon for ham, men så er spørsmålet om det er mulig for den United-oppfostrede franskmannen å spille for erkerivalen. En slik overgang har ikke skjedd siden Carlos Tévez gikk fra United til City i 2009.

The Guardian nevner også kinesiske klubber og Bayern München i sin liste, men legger til at dette er helt urealistiske alternativer.

