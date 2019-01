STOPPER: Svenske Victor Lindelöf (t.v.) har prestert godt under Ole Gunnar Solskjær, her på treningsleir i Dubai. Kanskje trenger ikke Manchester United en ny midtstopper likevel - selv om gamlesjefen José Mourinho alltid klagde over de han hadde? Foto: Matthew Peters / Manchester United

United-eksperter tviler på Solskjær-shopping: – Kan ikke forvente noe

FOTBALL 2019-01-10T17:29:34Z

MANCHESTER (VG) Manchester United har tidligere vist seg villige til å bruke store summer på spillerkjøp i januar. Ekspertene er uenige om hvor stor innflytelse Ole Gunnar Solskjær (45) vil ha over hva klubben eventuelt gjør på overgangsmarkedet.

– Ingenting tilsier at Solskjær vil få bestemme noe. Det er for tidlig, mener ESPNs profilerte journalist Mark Ogden, som var først ute med nyheten om at nordmannen var høyaktuell for den midlertidige managerjobben før jul.

– Jeg tror det er ganske tydelig at direktør Ed Woodward vil diskutere overganger med Solskjær. Det ville vært urettferdig mot ham hvis klubben kjøpe en spiller uten hans velsignelse. Jeg tror Solskjær vil ha en veldig viktig stemme hvis en interessant spiller blir tilgjengelig, kontrer Paul Hirst, som er Manchester-korrespondent for The Times.

Slik har United handlet i januar Historikken viser at Manchester United har gjort to betydelige spillerkjøp i januar de siste fem årene: Januar 2018 (José Mourinho): Alexis Sánchez – 30 millioner pund fra Arsenal. Januar 2017 (José Mourinho): Ingen. Januar 2016 (Louis van Gaal): Ingen. Januar 2015 (Louis van Gaal): Victor Valdés (gratis). Januar 2014 (David Moyes): Juan Mata (40 millioner pund fra Chelsea).

– Vil sette oss ned

Sist Solskjær var involvert i et januarvindu i Premier League , fikk han mer eller mindre full frihet til å gjøre som han ville. Nordmannen satte sitt preg på Cardiff i 2014 ved å hente tre norske spillere (Magnus Wolff Eikrem, Mats Møller Dæhli og Jo Inge Berget) samt både Fábio og Wilfried Zaha (på lån) takket være gode forbindelser til gamleklubben Manchester United . Det holdt ikke til å redde den walisiske klubben fra nedrykk.

Nå er situasjonen en helt annen. Solskjær er hentet inn som midlertidig manager, så han er – i hvert fall enn så lenge – ikke den som skal stå for den langsiktige planleggingen av Manchester Uniteds spillerlogistikk.

Samtidig er han mannen som skal jakte en topp fire-plass i ligaen, seier i FA-cupen og avansement fra åttedelsfinalene mot PSG i Champions League.

– Strukturen (i klubben) er fenomenal, så jeg er sikker på at de har sine mål. Jeg er her for å komme med meningene mine, og jeg er sikker på at jeg og Ed (Woodward) vil sette oss ned og prate hvis de har noe på gang, har Solskjær uttalt om overgangsvinduet.

– Får neppe det siste ordet

Kommer Solskjær til å få en ny storfisk til vårsesongen? United har tidligere vist, med Juan Mata i 2014 og Alexis Sánchez i fjor, at de er villige til å bruke store summer i januar. Men ekspertene er usikre på om det skjer denne gangen.

– Jeg forventer ikke at United kommer til å handle mye, om de i det hele tatt gjør det, så Solskjær kan ikke forvente noe særlig. United har et veletablert speidersystem og en ønskeliste, så hvis de kjøper noen vil det være spillere som allerede er i systemet. Solskjær får neppe det siste ordet på noen overganger, sier Mark Ogden til VG.

– Det høres tåpelig ut å si dette når de ligger på sjetteplass, men United trenger ikke virkelig å styrke noen posisjoner på banen, mener Paul Hirst.

De to United-kjennerne er samstemte: Det eneste som kan føre til et storkjøp, er at en midtstopper i verdensklasse blir tilgjengelig.

– Hvis den riktige spilleren dukker opp, kommer United til å signere ham uavhengig av prisen, tror Ogden.

Napoli-stjerne

Den riktige spilleren er, ifølge begge ekspertene, Napolis midtstopper Kalidou Koulibaly (27) , som ifølge The Times skal ha fått en prislapp på 90 millioner pund. Tidligere Manchester United-spiller David May mener klubben burde sprenge banken for å gi Solskjær stjernestopperen.

– Hvis Koulibaly blir tilgjengelig ville han vært en kjempesignering for Ole og United, sier May til 888sport .

– De trenger en midtstopper og Koulibaly er spilleren de vil ha. Men det er ingen tegn til at overgangen vil skje denne måneden, belyser Ogden.

Når det kommer til spillersalg påpeker Hirst at Antonio Valencia så ut til å være på vei bort før Solskjær kom, men at nordmannens ankomst trolig endrer dette. Marouane Fellaini har også blitt koblet bort, blant annet til tyrkiske klubber, men eksperten tviler på at det skjer.

Ellers forventes det at noen mindre fremtredende spillere sendes ut på lån.