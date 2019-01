JUVE-TITTEL NUMMER ÉN: Den 16. januar kunne Cristiano Ronaldo juble for sitt første trofé med Juventus. Da ble AC Milan slått i Supercoppa-kampen. Foto: AFP

Ekspert om Ronaldos første halvår i Juventus: – Har levert på et skyhøyt nivå

FOTBALL 2019-01-27T15:33:07Z

Strive-kommentator Even Braastad mener Cristiano Ronaldo har levert til de skyhøye forventningene i sitt første halvår som Juventus-spiller. Søndag kan du se portugiseren og resten av stjernegalleriet til Torino-klubben jakte tre nye poeng live på VG+.

Publisert: 27.01.19 16:33

Ronaldos overgang fra Real Madrid til Juventus kom som et sjokk i Fotball-Verden i sommer . Real Madrids desidert største profil følte seg ikke verdsatt nok i den spanske hovedstadsklubben og gikk offentlig ut og sa han ville bort.

Det endte til slutt i en overgang. Juventus la 100 millioner euro på bordet og fikk portugiseren til Italia.

Statistikknettsted: Best i ligaen

Tallene viser at han ikke har sluttet å score mål, selv om det stormer rundt portugiseren utenfor banen. Han er anklaget for voldtekt og nylig erklærte han seg skyldig i skattefusk fra tiden i Spania. Det endte med en bot på omkring 180 millioner kroner.

Men i Italia leverer han likevel på banen. Han, som i snitt scoret over ett mål per kamp for Real Madrid, kom noe tregt ut av startblokkene for sin nye arbeidsgiver, men har skjerpet seg, i hvert fall i ligaen.

Der står han med 14 mål på 20 kamper, noe som gjør ham til delt toppscorer sammen med Fabio Quagliarella og Duván Zapata. I Champions League har han ett på fem kamper.

– Har Ronaldo levert over, under eller akkurat som forventet?

– Jeg synes han har levert som forventet, men så har forventningene vært skyhøye. Han er toppscorer med 14 mål og har bare tre foran seg på listen over de med flest assist. Han har rett og slett levert på et skyhøyt nivå, sier Even Braastad til VG.

Ronaldo ble blant annet matchvinner mot byrival Torino. Da gjorde han dette:

Braastad kommenterer italiensk og spansk fotball for Strive og er i tillegg vert for Serie A -podcasten «Støvelball ». Uttalelsene til Braastad underbygges av statistikknettstedet WhoScored.com .

Deres algoritmer plasserer Juventus’ nummer 7 som Serie As beste spiller. Han snitter 7,73 i rating (1–10). Nestemann på listen er Atalantas Alejandro Gómez, som er på 7,52.

– Ronaldo har vært direkte matchavgjørende i flere ligakamper, og han virker bare tryggere og tryggere i rollen sin. I starten virket det som om han forsøkte å vise seg mer frem uten å få helt uttelling foran mål, men nå har han virkelig festet grepet om nier-rollen, der det er mål som teller, sier Braastad.

Samtidig som Braastad mener Ronaldo har levert til de skyhøye forventningene, er han klar på at fasiten ennå ikke er delt ut. For Juventus er det ikke nok å «bare» vinne ligaen.

– Juventus har stålkontroll på ligaen i øyeblikket, men det er Champions League som er den desidert viktigste turneringen for Juventus nå. Da de signerte ham, var det et signal om at klubben ikke nøyde seg med kvartfinaler og finaler i Champions League lenger, og det er det troféet han er brakt inn for å vinne, sier Braastad.

– Hittil har han vært en meget, meget god signalsignering. Han har vært med på å heve hele klubben, og Juventus-laget nå er et par hakk opp fra forrige sesong. Det er mange som har levert bra for laget, som João Cancelo og Mario Mandzukic, men det er nok også på grunn av Ronaldo. Lagkameratene gir ham ros for at han er først inn og sist ut på trening, så han hever lista for alle, fortsetter Braastad.

Søndag er det imidlertid Serie A som gjelder. Lazio står på motsatt banehalvdel klokken 20.30. Og mens Juventus topper ligaen med 56 poeng, hele ni foran Napoli etter 20 runder, kjemper Lazio innbitt om den viktige 4.-plassen som gir Champions League-muligheter neste sesong. Laget er nummer seks på tabellen, har ett poeng opp til byrival Roma på 5. plass og ett til poeng opp til AC Milan på den nevnte 4.-plassen.

VGs tips: Juve-seier

Serie A. Seiersmaskinen Juventus dundrer på videre, og selv om Cristiano Ronaldo bommet på straffe mot Chievo forrige runde, ble det en grei seier. Laget har vunnet ni av de siste ti i ligaen (den siste endte uavgjort) og topper ligaen med hele ni poeng mer enn Napoli.

Lazio jakter på sin side den viktige 4.-plassen. Forrige runde ble serietoer Napoli for sterk, så nå er laget bakpå i kampen om den. Ligger på 6. plass, to poeng bak Milan på 4. Lazio er bedre hjemme enn borte, men er de gode nok til å slå Juventus? Vi tror nei. Det er ikke sikkert det blir mye, så et handikapspill (1–0 og uavgjort) kan være lurt om du vil ha oddsen opp.

Men vi går for det mer trygge B til 1,82 i odds . Se også opp for scoringsspill på Ronaldo, som er ute etter revansje fra forrige kamp. Spillestopp er 20.25, og kampen kan du se på Strive eller på VG+.

