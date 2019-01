PÅ VEI BORT: Steffen Lie Skålevik (t.h.) ser ut til å forlate Brann. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Kilder til VG: Brann og Sarpsborg enige om Skålevik

FOTBALL 2019-01-17T10:36:40Z

Brann og Sarpsborg er enige om en overgang for spissen Steffen Lie Skålevik (25), får VG opplyst.

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 17.01.19 11:36 Oppdatert: 17.01.19 11:54

Det var Bergens Tidende som var først ute med nyheten.

Ifølge VGs opplysninger har Brann og Sarpsborg blitt enige om en overgangssum som overgår tre millioner kroner.

Nå gjenstår det for Skålevik å bli enig med Sarpsborg om de personlige betingelsene i kontrakten sin. Han skal i første omgang i et møte med Sarpsborg-trener Geir Bakke og sportssjef Thomas Berntsen for å diskutere sin mulige rolle i Østfold-klubben.

Kilder internt i den kjøpende klubben beskriver Skålevik som en «perfekt» spiller for Sarpsborg og trekker blant annet frem hans gode holdninger og store arbeidskapasitet. Klubben trenger å forsterke seg på topp etter å ha solgt hele angrepsrekka i vinter .

Skålevik scoret åtte mål på 28 kamper i Eliteserien forrige sesong, men mistet gradvis plassen sin på Brann-laget etter at klubben punget ut for Daouda Bamba på tampen av overgangsvinduet i august.

I desember meldte VG at Brann hadde avslått et bud på rundt to millioner fra Sarpsborg. Den gangen sa Branns sportssjef Rune Soltvedt at «vi ønsker at han skal være i Brann». I forrige uke skal Brann ha avslått et nytt bud på nærmere tre millioner kroner, men også dette ble avslått.

Nå har partene etter lange forhandlinger kommet til enighet.

Torsdag morgen opplyste Sarpsborg om at de har signert en annen spiss, Lars-Jørgen Salvesen fra Ull/Kisa, som scoret åtte mål på 12 kamper denne høsten. Han har signert en treårskontrakt med Sarpsborg.

– Salvesen er en spiss vi har skikkelig troen på, sier sportssjef Berntsen om 22-åringen.

Han ønsker foreløpig ikke å kommentere opplysningene om Skålevik. Branns sportssjef Rune Soltvedt har ikke besvart VGs henvendelser.