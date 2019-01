GOD KLEM: Joakim Våge Nilsen sier han forstår at Eirik Horneland ønsker å bli RBK-trener. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Lokalavis: Brudd i Horneland-forhandlinger

Det skal være stopp i forhandlingene mellom Rosenborg og FK Haugesund om trener Eirik Horneland. Foreløpig melder Haugesund at Horneland skal lede treningene fremover.

Sent søndag understreker Haugesund at Eirik Horneland og Karl Oskar Emberland leder treningene fremover i en pressemelding. Det skrev VG tidligere denne kvelden .

Lokalavisen Haugesunds Avis erfarer at det nå er brudd i forhandlingene om Horneland mellom klubbene.

Forhandlingene ble tatt opp igjen fredag etter uenigheten torsdag. Lørdag ga Haugesund trønderne et konkret tilbud, men søndag kveld var det fortsatt ingen enighet.

– Jeg kan love at vi jobber med saken, men det er ikke noe bevegelse per søndag kveld klokken halv syv, sa styreleder i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, til VG.

Han har ikke besvart VGs henvendelser etter pressemeldingen ble sendt ut søndag rundt klokken 22.30.

RBKs styreleder Ivar Koteng har ikke ønsket å kommentere saken søndag.

– Det er vanskelig å si. Det er ikke sikkert det blir en avklaring, svarte Kaldheim på spørsmål om når en løsning ville komme.

Torsdag bekreftet RBKs styreleder Ivar Koteng at Eirik Horneland forlater Haugesund for å bli Rosenborg-trener . Haugesund slo tilbake og mente at klubbene ikke var enige.

Haugesund hevdet også at Horneland brøt deres avtale.

Spente spillere

VG har tidligere i helgen pratet med FKH-spillere som er spent på å komme tilbake til årets første trening etter juleferien.

– Situasjonen er spesiell og det er veldig kjedelig at det har blitt så mye bråk av det. Det er selvfølgelig synd, men jeg er ikke bekymret for vår del, sa Joakim Våge Nilsen, Haugesund-spiller.

– Man følger med, men vi hører ikke så mye mer enn det som står i mediene. Vi får vente og se, sa Våge Nilsen.

– Spesiell situasjon

– Det er spennende. Klart det er en spesiell situasjon, men jeg gleder meg til å komme tilbake uansett. Vi vet ikke all verden, sa midtbanestrateg i Haugesund, Sondre Tronstad, lørdag.

– Vi får sikkert vite mer på mandag. Uansett legger jeg meg ikke så mye opp i dette. Vi må ha fokus på det vi kan gjøre noe med, så får andre holde på med denne situasjonen, sa Tronstad.

Dette er konflikten

Bakgrunnen for konflikten er at Horneland tegnet ny kontrakt med Haugesund i september – som skulle gjelde fra 1. januar med en måneds oppsigelsestid. Horneland mener han leverte oppsigelse i utgangen av desember og dermed kan ta over RBK fra 1. februar.

Haugesund har slått tilbake og mener de har terminert den nye kontrakten til Horneland. Slik at den forrige, som går ut etter 2019-sesongen, fortsatt gjelder.

– Er ikke så mye vi kan gjøre med dette. Gleder meg til ny sesong og oppkjøring på mandag uavhengig av hva som skjer, skriver Torbjørn Kallevåg, midtbanespiller i FKH, i en SMS.

