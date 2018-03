ULIKE MENINGER: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og LSK-sjef Arne Erlandsen har forskjellig syn på hva som er bra for norsk fotball. Foto: Bjørn S. Delebekk/Frode Hansen, VG

Fotball-Norge splittet før seriestarten: – Helt håpløst

Publisert: 09.03.18 11:37 Oppdatert: 09.03.18 13:06

LILLESTRØM (VG) I en undersøkelse VG har gjort med NISO, svarer bare tre av 10 spillere at kunstgress er fremtiden for norsk toppfotball. Samtidig er RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og LSK-sjef Arne Erlandsen totalt uenige med hverandre.

– Eliteserien skal spilles på gress. Kunstgress kan være viktig for norsk fotball med tanke på bredden, men ikke for Eliteserien. Det er til dels en annen idrett å spille på gress sammenlignet med kunstgress, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Rosenborgs suksesstrener tror det ville blitt enda vanskeligere for trønderne å kvalifisere seg for europacupspill om det hadde vært kunstig dekke på Lerkendal.

– Hvis vi trener på kunstgress hele året, tror jeg det er en klar ulempe. Når Norges Fotballforbund legger U21-landskampene til kunstgress i Drammen, da skjønner alle at det er annerledes. For i en enkeltkamp kan det være en fordel, men når vi kommer ut av vår egen lille verden, så er det ikke noen fordel. Det er ingen andre som spiller på kunstgress enn vi i Norge, sier RBK-sjefen.

Problemet

Faktum er at hele 10 av 16 eliteserieklubber har kunstgress som underlag i 2018 og at samtlige matcher i første serierunde blir avviklet på underlaget. Det er i strid med ønsket til majoriteten av spillerne, ifølge VGs undersøkelse. Bare 29 prosent mener at kunstgress er fremtiden for norsk toppfotball. På et annet spørsmål oppgir 71 prosent at kunstgress belaster kroppen mest.

Ingebrigtsen er tydelig på at eliteklubbene i Norge er inne på feil spor. Den tidligere Manchester City-proffen tror blant annet at det kan påvirke eksporten av norske spillere til utlandet.

– Definitivt. Det vet vi gjennom prat med agenter og utenlandske klubber. Det skal mer til for dem å kjøpe spillere som hele tiden har vært på kunstgressbaner.

– Du sier det til dels er en annen idrett å spille på naturgress. Hva er de største forskjellene?

– Det er jo en helt annen sprett i ballen. Og som førsteforsvarer har du en annen inngang. Hvis du spør Anders Trondsen, som har vært på kunstgress i Sarpsborg, var det en enorm forskjell å komme til gress på Lerkendal sist sommer. Han trengte lang tid på å venne seg til det. Du må endre måten å gå inn i situasjoner på.

Erlandsen totalt uenig

VG møtte Lillestrøm-trener Arne Erlandsen på det samme medietreffet i forkant av helgens seriestart. Da kom det raskt fram at han hverken deler Ingebrigtsens eller spillernes synspunkter.

– Jeg er totalt uenig. Det blir helt håpløst å begynne å skylde på kunstgress for at vi ikke utvikler norske fotballspillere. Det er jo faktisk en av hovedårsakene til at vi kan konkurrere med andre land, at vi har gode fasiliteter.

– Du er jo blant trenerne som liker fysisk fotball. Enkelte kritikere sier det blir færre dueller på kunstgress. Er du ...

– Jeg er helt uenig i det. Jeg vil ha kunstgress. Det har kommet for å bli. Det er en stor fordel for utviklingen av norske spillere – på alle nivåer – at vi har mange kunstgressbaner, stadfester Erlandsen før VG rekker å fullføre spørsmålet.

Ordinas sitt Spania-perspektiv

Stabæk-trener Toni Ordinas kom til Norge i 2013. Før det jobbet han blant annet for det spanske fotballforbundet. Den Mallorca-fødte eliteseriesjefen støtter opp under argumentene til RBK-kollega Ingebrigtsen.

– Jeg er enig med ham. Kunstgress er ikke fremtiden. Det er ikke bra for utviklingen av norske spillere og Norge som fotballnasjon, slår Ordinas umiddelbart fast overfor VG.

– I Spania er barnefotballen basert på kunstgress, men når du kommer til toppfotballen, er det bare naturgress som blir brukt. Hvis vi tenker på hvordan norsk fotball skal kunne være konkurransedyktig internasjonalt, er gress et stort behov. Du ser forskjellen, du også? Jeg mener det er en totalt annen type fotball.

Spanjolen medgir at kostnaden ved å drifte en naturlig gressbane i utgangspunktet er høyere enn å legge et kunstig dekke. Han mener likevel at norsk fotball må ta et valg.

– For den individuelle utviklingen, de norske klubbenes prestasjoner i Europa og for landslagets fremtid internasjonalt, er gode gressbaner det beste scenarioet, sier Ordinas.

– Bør det bli prioritert av toppklubbene?

– Ja. Jeg mener det. I alle fall i Eliteserien. For hvilken fotball ønsker vi å utvikle her de 10 neste årene? En fotball som kan hevde seg internasjonalt, eller en fotball som bare hører hjemme her i Norge? For klubber med Europa-ambisjoner, og landslaget, er kunstgress et problem.

Fakta SVARENE FRA UNDERSØKELSEN I undersøkelsen til VG og NISO er det 100 spillere som har svart på spørsmålene om kunstgress. Her er svarene: Hvilket underlag foretrekker du å spille på? Naturgress: 71 prosent. Kunstgress: 21 prosent. Spiller ingen rolle: 8 prosent. Mener du kunstgress er fremtiden for norsk toppfotball? Ja: 29 prosent. Nei: 52 prosent. Vet ikke: 19 prosent. Mener du kunstgress er fremtiden for internasjonal fotball? Ja: 6 prosent. Nei: 90 prosent. Vet ikke: 4 prosent. Hvilket underlag belaster kroppen din mest? Naturgress: 29 prosent. Kunstgress: 71 prosent.

Skålevik skadet på kunstgress

For Brann-spiss Steffen Lie Skålevik er konklusjonen klar. Sist helg pådro 25-åringen seg en vond hamstring etter å ha spilt en kamp i Sognahallen, hvor det er kunstgress. En kort stund var frykten at det skulle koste 25-åringen lørdagens seriepremiere mot Ranheim.

– Etter at jeg har vært gjennom en vinter med masse trening, blir det en ekstra belastning å komme på en kunstgressbane. Da er muligheten for å bli skadet, større, sier Skålevik til VG, før han fortsetter:

– Jeg er veldig for naturgress så lenge det er mulighet for det. Fotball skal spilles på gress. Det er mange grunner til det. Det har med skader å gjøre. Å bytte frem og tilbake hele tiden er ikke ideelt. Det blir også gjerne tøffere fotball på gress, med flere dueller.

– Hvorfor føler du at sjansen for å bli skadet er større på kunstgress?

– Det er fordi kunstgresset er så hardt. Hvis du har en kropp som ikke tåler veldig stor belastning, kan det slite på rygg og andre ting, sier Skålevik.

Skålevik får støtte av lagkompis og Branns nederlandske kaptein, Vito Wormgoor (29).

– I Brann har vi naturgress. Det var en veldig viktig ting for meg da jeg signerte for dem, en stor motivasjonsfaktor. Likevel spiller vi over halvparten av kampene på kunstgress. Kroppen er derfor nødt til å bli vant til det harde underlaget. For det er mye hardere. Det vil også være vanskeligere å finne utenlandske spillere som vil komme til Norge på grunn av kunstgresset, hevder Wormgoor overfor VG.

NB: U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud svarer slik på påstanden fra Kåre Ingebrigtsen om at NFF legger hjemmekampene på kunstgress for å få en fordel:

«U21 har lenge – også før min tid – hatt Drammen som base. Årsaken har vært at vi er svært fornøyde med totalen der med tanke på logistikk, treningsforhold, hotell, mat og generell service. At vi spiller på kunstgress er heller ingen ulempe for oss. Vi har også hatt en del profilerte spillere fra området og det har blitt en fin hjemmebane for oss hvor vi har hatt en rekke gode opplevelser. Hvor vi spiller er oppe til vurdering fra sesong til sesong, så det er i fremtiden hverken gitt at U21 spiller i Drammen eller på kunstgress», skriver Smerud i en SMS til VG.