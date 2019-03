HJEMMETAP: Virgil van Dijk (t.h.) bor i Ole Gunnar Solskjær sitt hus, ifølge The Sun. Her fra 0-0-kampen mellom United og Liverpool på tampen av forrige måned. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

The Sun: Van Dijk leier luksusvillaen til Solskjær

Om Ole Gunnar Solskjær ønsker å flytte tilbake til huset han brukte under sin tid som Manchester United-spiller − og som han fortsatt eier − kan han ikke det akkurat nå. Der bor nemlig Liverpool-stjernen Virgil van Dijk.

Det melder tabloidavisen The Sun mandag.

– Nordmannen er i øyeblikket på jakt etter et nytt sted å bo etter å ha flyttet ut av Lowry Hotel og tatt Ed Woodward (Man. United-direktør, journ.anm.) i hånda på at han skal bli den neste permanente sjefen, skriver avisen.

Kanskje skulle Ole Gunnar Solskjær ønske at han kunne flytte tilbake til huset han allerede eier i Cheshire og som han benyttet seg av da han var spiller i klubben, men det er et stort problem om han vil akkurat det.

Villaen leies for øyeblikket av Liverpool-stjerne Virgil van Dijk og stopperen har ingen planer om å flytte ut, melder The Sun.

Solskjær prøvde i 2014 å selge huset med fem soverom, men klarte ikke å finne en eier til villaen som lå ute for fire millioner pund, eller den gang i overkant av 50 millioner kroner.

Istedenfor endte Solskjærs hus på utlån, og da Virgil van Dijk ble kjøpt fra Southampton til Liverpool for 75 millioner pund, falt hans bosted på nettopp Solskjær-villaen, mener avisen å vite.

Det betyr at Ole Gunnar Solskjær må finne et annet sted å bo denne gang. Samme avis meldte for øvrig at nordmannen allerede i forrige uke flyttet ut av luksuriøse Lowry Hotel.

PS: Liverpool og Manchester United møttes på Old Trafford på slutten av februar. Da ble det ikke hjemmetap for Ole Gunnar Solskjær, men heller ikke seier. Kampen endte 0-0. Liverpool er nummer to i Premier League. Manchester United overtok 4.-plassen etter denne dramatiske kampen: