Slik ender VM-finalene

Publisert: 14.07.18 08:35 Oppdatert: 14.07.18 09:01

FOTBALL 2018-07-14T06:35:07Z

Da er det finaleklart etter en fire ukers fotballfest. Vi tror på seirer til Belgia og Frankrike i turneringens to avsluttende oppgjør.

Det er allerede duket for den aller siste VM-helgen for denne gang. Og vi kommer med mesterskapets siste anbefalinger til hva du kan tjene penger på.

Belgia - England H til 2,15 i odds.

Bronsefinale, eller bare finalen ingen av lagene ønsker å spille - som den kan beskrives som. For de ville selvsagt mye heller ønsket å spille søndagens VM-finale i Moskva. Akkurat den følelsen «over det som kunne ha vært» vil kanskje følgene lagene - det manglende overskuddet etter å ha tapt en VM-semifinale for noen dager siden. Lagene har allerede spilt mot hverandre en gang i turneringen i en slags treningskamp-atmosfære, som Belgia vant 1-0.

Nå går belgierne inn i denne kampen med Thomas Meunier (f) tilbake fra karantene, noe som kan føre til andre rokeringer - som at Kevin De Bruyne (mb) skyves lenger frem. England har hatt dag én mindre til å hente seg inn fysisk og mentalt. Harry Kane & co har bare vunnet tre av sine seks VM-kamper ved full tid - og to av disse var mot Panama og Tunisia.

Vi antar at landslagssjef Gareth Southgate vil pushe sine spillere til å yte maks også her. Men det blir ventelig uten Kieran Trippier (f), Ashley Young (f), Kyle Walker (f) og Jordan Henderson (mb). Vi forventer mål i spillernes aller siste kamp i en lang sesong, så over 2,5 mål til 1,57 i odds er en mulig vri.

Og så kjemper både Romelu Lukaku og Harry Kane om gullstøvelen, førstnevnte har fire mål og Kane står med seks mål. Målspill på Lukaku står til 2,15 i odds - det samme som Kane. Men i HUB-spillet ved full tid får Belgia tillit.

Spillestopp er klokken 15.55 og kampen vises på NRK 1.

Frankrike - Kroatia H til 1,85 i odds.

Det har vært et VM fullt av tvister og stadig nye overraskelser. Frankrike med sin 13–4–1-flyt på 18 siste landskamper var det på forhånd mulig se for seg i en VM-finale, mens akkurat det satt lenger inne med Kroatia.

Gitt franskmennenes kvalitet i hele troppen har laget kanskje ikke glitret i samtlige kamper. Laget slo Australia på et sent selvmål, slo Peru 1–0 og vant gruppe C etter 0–0 mot Danmark i den siste puljekampen. Men laget har vokst og levert bedre spill utover i turneringen. De beseiret Argentina i åttedelsfinalen (4-3), og vant fortjent over både Uruguay (2-0) og Belgia (1-0).

Kroatia leverte et strålende gruppespill. Og har ligget under i alle tre utslagsrunde-kampene mot Danmark, Russland og England. Men har likevel klart seg. Det vitner om en utrolig styrke og vinnermentalitet i troppen.

Men trolig er det slik at tre kamper med ekstraomganger og nervepirrende straffesparkonkurranser i to av dem tærer på kreftene. Ser vi på antall spilleminutter har Kroatia spilt 360 minutter i sluttspillet mot Frankrikes 270 minutter. Slik har Frankrike spilt én kamp mindre - og tillegg har de én dag mer hvile inngangen til finalen.

Fire av seks seneste VM-finaler har gått utover ordinær spilletid. Og i to av disse har det vært nødvendig med straffesparkkonkurranse for å skille lagene. Vi tror at et mer uthvilt Frankrike ordner VM-gull for første gang på 20 år.

Spillestopp er klokken 16.55 søndag og kampen vises på NRK 1.