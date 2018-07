KOSTBARE SKILSMISSER: Ikke bare konene til Roman Abramovich har vært dyre å skille seg fra - også managerne har gjort innhogg i russerens lommebok. Her fra en kamp i 2015. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Roman Abramovitsj har betalt nesten én milliard i sluttpakker

Publisert: 13.07.18 16:40

FOTBALL 2018-07-13T14:40:42Z

Forhandlingene mellom den sparkede Antonio Conte (48) og Chelsea-eieren var bare den siste i en lang rekke med kostbare treneravskjeder for russeren. Han skal ha utbetalt nesten én milliard kroner i sluttpakker.

TV 2s Kasper Wikestad mener Chelsea starter kommende sesong med en stor ulempe.

– Chelsea har blitt en klubb som spiser managere, og det er veldig vanskelig å jobbe der. De satser på kortsiktig suksess, og det har jo funket med tanke på antall trofeer de har vunnet, analyserer TV 2s Kasper Wikestad.

Antonio Contes skilsmisse fra London-klubben ble alt annet enn lykkelig og forhandlingene om den økonomiske sluttpakken gjorde at en endelig avgjørelse lot vente på seg. Det kan ha gitt Chelsea en enorm ulempe inn mot kommende sesong, mener Wikestad.

– Mens Chelsea ikke har fått kjøpt eller solgt spillere, og heller ikke har fått en ny manager på plass, har konkurrentene forsterket og planlagt inn mot en ny sesong. Dermed er de fryktelig på etterskudd inn mot den nye sesongen. De burde ha løst situasjonen for minst en måned siden, sier han.

Torsdag kom de første meldingene om at italieneren var sparket, fredag ble det bekreftet - og samme dag kom rapportene om at deres første signering for sesongen, brasilianske Jorginho fra Napoli, er i London for å gjennomføre overgangen. Med seg på flyttelasset fra Italia er det ventet at den 59 år gamle manageren Maurizio Sarri er, men også der står Chelseas forhandlinger med Napoli i veien for at den kan bli gjennomført.

– Jeg tror Sarri absolutt kan bli en bra match med Chelsea. Han er litt som Conte i den forstand at han også er arbeidsnarkoman, noe jeg tror du må være for å lykkes i Chelsea - helt til man går tom for krefter, sier Wikestad.

Lukrativ Conte-avtale

Ifølge engelske medier endte Conte og Chelsea opp med en avtale som sikrer førstnevnte en sluttpakke på 9,5 millioner pund - eller om lag 100 millioner kroner.

Men magasinet France Football s oversikt viser at Contes avskjed langt fra er den dyreste Chelsea har gått med på. Det skal ha vært André Villas-Boas ’ sluttpakke i 2012, på hele 284 millioner kroner - etter dagens kurs.

Totalt har Chelsea-eier Roman Abramovitsj betalt, ifølge rapportene, 961 millioner kroner i sluttpakker - siden 2007.

Topp ti sluttpakker 1. André Villas-Boas (Chelsea, 2012): 284 millioner kroner

2. Rafael Benitez (Real Madrid, 2016): 236 millioner kroner

3. José Mourinho (Chelsea, 2007): 217 millioner kroner

4. Felipe Scolari (Chelsea, 2009): 161 millioner kroner

5. Fabio Capello (Russland, 2012): 142 millioner kroner

6. José Mourinho (Chelsea, 2015): 132 millioner kroner

7. Antonio Conte (Chelsea, 2018): 101 millioner kroner

8. Brendan Rodgers (Liverpool, 2015): 90 millioner kroner

9. Carlo Ancelotti (Chelsea, 2011) og David Moyes (Manchester United, 2014): 66 millioner kroner Sum Chelsea: 961 millioner kroner Summene er omregnet etter Euro-kursen 13.juli. Kilde: France Football .

To bekymringer

Wikestad har primært to bekymringer for fremtiden til Chelsea.

En liten: At Maurizio Sarri ikke får lov til å røyke på Stamford Bridge og kanskje må ty til snus eller nikotinplaster.

Og en stor: Situasjonen rundt Roman Abramovitsj’ visum. Han har fortsatt ikke fått innvilget innreise til England og bor for tiden i Israel.

– Hvis han nå tenker at han ikke gidder å bruke mer penger på Chelsea, siden han ikke en gang får innreise til England, og samtidig mister sine største spillere, da vil toget reise av gårde uten Chelsea, sier TV 2-profilen.

Han mener Conte har vært en «dead man walking» helt siden forrige sommer, da det begynte å skjære seg med klubbledelsen. Han sendte en tekstmelding til Diego Costa og brente alle broer med sin beste spiss, han klagde høylytt over at han ikke fikk spillerne han ville og han klagde enda mer høylytt da spillere som Nemanja Matic ble solgt.

– Situasjonen var egentlig uholdbar for både klubb og manager og sett fra utsiden ser dette virkelig ikke bra ut. Det er vanskelig å se at noen kommer godt ut av dette, sier Wikestad.

Torsdag meldte troverdige Gianluca di Marzio fra Italia at Conte vurderer å gå rettens vei etter avskjeden - siste ord er neppe sagt i denne såpeoperaen. Chelsea sesongåpner Premier League om under en måned, når de gjester Huddersfield 11. august.