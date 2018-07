1 av 2 KLAR FOR FINALE: En tankefull Antoine Griezmann på Frankrikes siste åpne trening før VM-finalen. Sammen med N’Golo Kanté (t.v.) og Blaise Matuidi. Bjørn S. Delebekk / VG

Frankrike-stjernen håner belgisk slakt: – Driter i om vi er stygge

ISTRA (VG) Frankrikes stjernespiss Antoine Griezmann (27) er ikke vant til å vinne med stil. Derfor bryr han seg lite om kritikken om den franske spillestilen.

Det var etter den franske 1–0-seieren i semifinalen over Belgia at flere belgiske spillere langet ut mot Frankrikes måte å spille fotball på .

Keeper Thibaut Courtois sa at Frankrike drev med «anti-fotball», at han aldri hadde sett noe lignende, og at det var «synd for fotballen» at ikke Belgia gikk videre. Stjernen Eden Hazard gikk så langt som å hevde at han heller vil tape og spille som Belgia, enn å vinne og spille som Frankrike.

Et spørsmål om kritikken fra belgierne fikk en Griezmann i perlehumør til å tenne på alle pluggene – med et smil om munnen, riktignok.

– Nei, nei, drit i det der, roper Griezmann til L’Équipes journalist og veiver med armene.

– Courtois har spilt for Atlético Madrid og blitt spansk seriemester med dem, sier Atlético-stjernen, som utvilsomt sikter til at laget hans er kjent for ikke å spille den mest underholdende fotballen på planeten.

– Tror dere han spiller Barcelona-fotball der?

Han fortsetter sin humørfylte tirade:

– Han spiller for Chelsea nå. Tror dere han spiller Barcelona-fotball der, eller? Nei! Nei, nei, nei. Vi driter i måten vi vinner på eller har vunnet på.

Så får han spørsmål om hvorvidt det plager ham eventuelt å bli sett på som en verdensmester som spilte kjedelig fotball.

– Nei, jeg driter i det! Jeg vil ha den stjernen på drakten, og hvis jeg får den stjernen, så driter jeg i om vi er stygge å se på, sier Griezmann, som får hele pressesalen til å bryte ut i latter.

Hyller republikken

Etter Paul Pogbas show på torsdag skulle ikke Griezmann være noe dårligere. På spørsmål om hva han tenker om å ha en litt mer defensiv rolle og score litt færre mål i dette VM-et enn han gjorde som toppscorer i 2016-EM svarer han med glimt i øyet:

– Jeg ble toppscorer og vi tapte finalen. Så jeg tenkte jeg skulle score litt mindre og se om det gjør at vi vinner.

Lurer du på hvordan Griezmann holder roen mens han venter på VM-finalen?

– Jeg spiller «Fortnite» hele dagen og drikker min «maté» .

Eller hvorfor han roper «lenge leve republikken» når Frankrike vinner kamper?

– Man skal være stolt av å være fransk. Vi sier det veldig sjelden. Vi har det bra i Frankrike, det er et vakkert land med et bra landslag, vakre folk, vakre journalister. Jeg vil at unge skal rope «vive la France» og «vive la République»! Jeg har bare et behov for å uttrykke hvor stolt jeg er av å være fransk, sier Griezmann, som med en triumferende scoring søndag ettermiddag kan bli en fransk legende – 20 år etter Zinédine Zidanes to ikoniske hodemål mot Brasil.

Kallenavnet hans, «Grizou», rimer fint med «Zizou».