LEDER: Tore André Flo er Norges representant i Chelsea. Nå har han ansvaret for klubbens utlåns-spillere. Foto: Bjørn S. Delebekk

Flo bruker Aabrekks ideer i den nye jobben sin

Publisert: 04.08.18 15:37

FOTBALL 2018-08-04T13:37:05Z

Tore André Flo (45) bruker sin gamle trener Harald Aabrekks tanker når han nå jobber med enkeltspillere – som skal lånes ut – i Chelsea.

Flo, som spilte i Chelsea fra 1997–2000 og ble Norges dyreste fotballspiller da han ble kjøpt av Rangers, har i dag jobben med å «styre med låneavdelingen» i Chelsea, for å bruke hans egne ord.

– Det er en litt annen type jobb, en litt annen tankegang du må ha da du skal trene disse spillerne. Her er det mange andre ting enn bare treningene som spiller inn, sier Tore André Flo til VG.

Chelsea FC har vært Englands beste fotballklubb, hvis vi ser på antall trofeer siden Roman Abramovitsj overtok klubben i 2003. 15 trofeer har klubben vunnet på de 15 sesongene, noe ingen andre klubber har klart i den samme perioden.

Men det er to andre ting klubben har vært gode på de siste årene: Vinne juniorcupen – og låne ut spillere. De to temaene hører på et vis også sammen. Chelsea har vært i juniorfinalen ni av de 11 siste sesongene, de har vunnet syv av dem, inkludert de fem siste.

Fakta Tore André Flo Født: 15. juni 1973. Klubber som spiller: Sogndal (1993–94), Tromsø (1995), Brann (1996–97), Chelsea (1997–2000), Rangers (2000–02, Sunderland (2002–03), Siena (2003–05), Vålerenga (2005–06), Leeds (2007–08), Milton Keyns (2008–09), Sogndal (2011–12). Har siden jobbet i Chelsea-systemet. Først i junioravdelingen. Nå ansvarlig i klubbens viktige «utlånsavdeling». A-landskamper/mål for Norge: 76/23 (1995–2004). Vant ligacupen (1998), Cupvinnercupen (1998) og FA Cupen (2000) med Chelsea. Vant ligacupen (2002) og FA Cupen (2002) med Rangers. Spilte for Norge i VM 1998 (scoret mot Brasil).

Likevel er det få, om noen, spillere som har klart å etablere seg på A-laget. Det er – stort sett – blitt utlån. Og det er den jobben, gjøre det på den beste måten for både spiller og Chelsea, at Tore André Flo gjør nå.

Bare forrige sesong lånte Chelsea ut 38 (!) spillere.

– Det stemmer at vi låner ut mange. Vi har hatt mange gode juniorlag de siste årene, men nivået til A-laget i de beste klubbene, inkludert Chelsea, er blitt så høyt at det er vanskelig å slå seg inn – direkte. Derfor jobber vi mer og mer for å sikre utlånsavtaler med gode klubber, sånn at spillerne får verdifull spilletid hos andre enn oss, forklarer Flo.

Hans ansvarsområde er:

* Trene spillerne, gjør dem klare til utlånet.

* Låne dem ut.

* Følge dem opp mens de er i en annen klubb.

* Snakke med managerne i de klubbene som låner spillere fra Chelsea.

– Det er en litt annen trenerrolle enn jeg er vant til. Du må tenke litt annerledes, du bygger ikke opp lag, men enkeltspillere, forklarer Flo.

Det er her tankene til hans tidligere trener og mentor, Harald Aabrekk, kommer inn. Flo innrømmer at han lærte mye av måten Aabrekk jobbet med enkeltspillere på, inkludert han selv, at han har tatt med seg dette til sin nye jobb i Chelsea.

– Jeg bruker mye av det Harald Aabrekk lært meg, i jobben min nå, bekrefter Flo.

I øyeblikket jobber Flo med grupper av spillere som skal ut på lån, forbereder dem på det som kommer.

– Det blir en form for oppkjøring. Men på en litt annen måte, fordi de forsvinner en og en, sier Flo – som ikke aner hvor lenge han skal ha denne jobben.

– Det dreier seg om et og et år. Men jeg trives, og jeg fortsetter i denne rollen til Chelsea vil at jeg skal gjøre noe annet, forteller Tore André Flo til VG.