Godset-spillerne vil beholde «BP» - holdt lekestue med Ranheim

Publisert: 24.06.18 19:50 Oppdatert: 24.06.18 20:59

FOTBALL 2018-06-24T17:50:53Z

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset - Ranheim 3–0) Etter en maktdemonstrasjon mot overraskelseslaget Ranheim, var Godset-spillerne samstemte: De vil at Bjørn Petter «BP» Ingebretsen (50) skal bli trener på permanent basis.

– Han er først og fremst god med mennesker, men han er også god taktisk, sier Marcus Pedersen, som scoret sitt ellevte mål for sesongen.

– Han får oss til å være glade og senke skuldrene, til å tro på oss selv, melder Eirik Ulland Andersen, med to scoringer på tre kamper etter «BPs» comeback.

– Han lager mye gøy på treningsfeltet og sørget for at det er god stemning. l tillegg spiller han Godset-fotball, melder Bassel Jradi, som scoret ett og la opp til ett mot Ranheim.

Treneren selv blir lettere indignert når han blir «konfrontert» med spillernes uttalelser.

– Det er veldig hyggelig å høre, men det er på en måte det jeg skal være god på også, da. Jeg gir spillerne mine klare krav og de blir kjent med konsekvensene hvis de ikke gjør som jeg sier, men det er også mye «kos og klem» på treningsfeltet, sier han, uten å utdype hva dette siste innebærer.

VG Live: Slik var kampen - minutt for minutt!

Vil ta jobben

Han tok over jobben midlertidig etter Tor Ole Skulleruds avgang i slutten av mai, en jobbstatus han fortsatt innehar etter tre kamper - med to seirer, begge over Ranheim, og én uavgjort.

– Jeg tenker ikke på å få jobben permanent, det får de som styrer vurdere.

– Vil du takke ja hvis du blir tilbudt den?

– Ja, det gjør jeg, sier «BP» kategorisk.

VG forsøker å lokke spillerne ut på isen med å sette «BP» opp mot Skullerud, men ingen av dem vil strekke seg lengre enn å si at «de gjør ting på sine måter» og «det er to forskjellige personer». Uansett vartet de opp med en skikkelig oppvisning mot forhenværende serietoer Ranheim.

Tok en Gerrard

Allerede etter et snaut kvarter smalt det. Ranheim-stopper Christian Eggen Rismark skulle bare ta av presset fra Jradi, men mistet både fotfestet og ballen – i skikkelig Steven Gerrard-stil.

På tjue meters hold stod Marcus Pedersen klar, ladet kanonen og prikket inn sitt ellevte mål for sesongen med den første berøringen - hans niende scoring på rad på «direkten».

Strømsgodset fortsatte å presse på, Bassel Jradi var tydelig ute etter å vise seg fram og skapte flere gode muligheter. Men det var først rett før pause han fikk uttelling.

Et aldeles utsøkt Strømsgodset-angrep ute til venstre, med lekre kombinasjoner mellom Jonathan Parr og Ulland Andersen, førte til et innlegg fra sistnevnte - som Jradi stormet inn i mål fra to meters hold.

Ranheim hadde totalt sett lite å stille opp med, men det kunne likevel sett annerledes ut. To minutter før Godsets andre scoring smalt Michael Karlsens prosjektil i tverrliggeren med Espen Bugge Pettersen som hjelpeløs tilskuer.

Fortsatte der de slapp

«BP» lovet i pausen at hans gutter skulle fortsette å angripe. Og de holdt sjefens ord.

Først fikk Marcus Pedersen en scoring annullert for offside, før Eirik Ulland Andersen skar inn og la på til 3–0 etter en delikat kontring. Ranheim var bakpå i hver duell, i hver situasjon, og hadde til slutt ingenting å stille opp med mot Strømsgodsets offensive arsenal.

– De er tøffere i duellene, bedre i angrepsspillet og generelt et veldig godt lag i dag. Mange kommer til å slite her på Marienlyst, melder en fattet Ranheim-trener Svein Maalen.

Ranheim ble til slutt utspilt i Drammen.