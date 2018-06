Suárez og Cavani scoret da Uruguay sikret gruppeseier

Publisert: 25.06.18 17:52 Oppdatert: 25.06.18 18:41

FOTBALL 2018-06-25T15:52:03Z

MOSKVA/OSLO (VG) (Uruguay - Russland 3–0) Begge lag var allerede klare for åttedelsfinale før kampen, men Uruguay sikret gruppeseieren med scoringer fra begge enhetene i superparet Luis Suárez (31) og Edinson Cavani (31).

Gruppeseier stod på spill mellom de to kvalifiserte lagene, som begge hadde vunnet sine to første kamper. Uruguays seier betyr at de vinner gruppen, noe som gir følgende forutsetning før avslutningen av gruppe B klokken 20:

Uruguay møter 2. plass i gruppe B. Før runden er dette Portugal.

Russland møter vinneren av gruppe B. Før runden er dette Spania.

BØRS: Uruguay - Russland URUGUAY (3-5-2):

Fernando Muslera 5

Sebastien Coates 5

Diego Godin 6

Martin Caceres 5

Nahitan Nandez 5

Matias Vecino 5

Lucas Torreira 6

Rodrigo Bentancur 6

Diego Laxalt 6

Luis Suarez 6 & Banens Beste.

Edinson Cavani 5 Sum 11 mann: 60 RUSSLAND (4-2-3-1):

Igor Akinfejev 5

Igor Smolnikov 2

Ilja Kutepov 3

Sergej Ignasevitsj 3

Fedor Kudriashov 4

Roman Zobnin 5

Jurij Gazinskij 4

Alexander Samedov 5

Aleksei Miranchuk 4

Denis Tsjerysjev 3

Artjom Dziuba 4 Sum 11 mann: 44 Innbyttere: Mario Fernandes 4

Daler Kuzyaev 5

Fedor Smolov 5 Sjanser: 7-3 Terningkast på kampen: 3 Dommervurdering: Malang Diedhiou, Senegal, 7 poeng. Dømmer en god kamp, men overså kanskje et straffespark til Cavani i 1. omgang. To klare gule kort til Smolnikov så utvisningen er helt korrekt. Vurdert av Marius Guttormsen og Jens Friberg

Portugal og Spania står begge med fire poeng etter to kamper og er likt på målforskjell og antall scorede mål. Spania skal i aksjon mot allerede utslåtte Marokko, mens Portugal skal kjempe om avansement mot seige Iran.

Dermed er det en intens TV-kveld i vente for både Russland og Uruguay etter sistnevnte tok en komfortabel seier.

Keepertabbe

For allerede før ti minutter var spilt fikk de frispark i farlig posisjon, Luis Suárez ladet kanonen og plasserte skuddet langs bakken i keeperhjørnet.

Målvakt Igor Akinfejev hadde vekten på feil fot og klarte ikke forhindre et mål han nok burde reddet. Suárez bryr seg neppe, han scoret i sin andre kamp på rad og sitt syvende mål i VM-sammenheng totalt.

– Etter 1-0 i to kamper ønsket vi flere mål i dag. Jeg er glad for at vi klarte det og tok førsteplassen i gruppa, sier Suárez ifølge nyhetsbyrået R-sport.

Oscar Tabarez’ menn fortsatte å presse på og holdt trykket oppe etter en corner før halvtimen var spilt. Diego Laxalts skudd hadde forferdelig retning, men tok innom russiske Denis Tsjerysjev på veien og satte Igor Akinfejev ut av spill med vekten på feil fot nok en gang. 2–0 til Uruguay.

Som om ikke det var nok, skulle Russland avslutte omgangen med én mann i manko. Igor Smolnikov var som en terrier på midtbanen og fikk to gule kort før det ble blåst til pause.

I andre omgang hevet Russland seg betraktelig, selv med ti mann, men klarte aldri skape avslutninger som virkelig truet jubilanten Fernando Muslera i Uruguay-målet - som spilte sin 100. kamp med flagget på brystet.

Cavani-goal

Til slutt handlet det meste om å få hull på scoringssmultringen til Edinson Cavani, men superspissens sikte var to knepp feil både til høyre og til venstre.

Helt til kampens siste ordinære spilleminutt. En heading fra Diego Godin på et hjørnespark ble reddet av Akinfejev, men Cavani luktet på returen og kriget ballen inn fra to meter.

Hans elleville feiring viste hvor mye det betød å endelig få hull på VM-byllen. Uruguay vant 3–0 og går inn i finalespillet stinne av selvtillit. Russland krasjlandet på sin side etter 7–1 i målforskjell på sine to første VM-kamper.

– Det ble en tung kamp, fordi vi gjorde det til det selv - med feil og rødt kort, sier Russland-trener Stanislav Tsjertsjesov til den russiske kanalen Pjervyj.

PS ! Portugal - Iran og Spania - Marokko går av stabelen klokken 20. Du kan følge begge kamper i vårt VM-studio !