Egypts målvakt skrev VM-historie – Saudi-Arabia sjokkerte fire minutter på overtid

(Saudi-Arabia – Egypt 2–1) Han er 45 år og 161 dager gammel, og mandag VM-debuterte han med strafferedning. Men Egypt og Essam El-Hadary reiser hjem fra Russland uten et eneste poeng.

Det var ham og 20 år yngre Mohamed Salah som holdt Egypt inne i kampen, frem til kampuret viste 90+4.

Mohamed Salah lobbet Egypt i ledelsen etter 22 minutter, mens Essam El-Hadary reddet ett av to straffespark Saudi-Arabia fikk tildelt.

Men fire minutter på overtid dukket plutselig Salem Al Dawsari opp, og tuppet inn Saudi-Arabias eneste seier i dette mesterskapet, som gjør at de vant kampen om heder og ære–og sørget for at Egypts mesterskap ender med tre strake tap, null poeng og sisteplass i gruppe A.

El-Hadary har spilt 154. kamper for det egyptiske landslaget, men mandagens kamp mot Saudi-Arabia var hans aller første i VM. Med det ble han VMs eldste spiller gjennom tidene, i en alder av 45 år og 161 dager. Innehaver av den gamle rekorden var colombianske Faryd Mondragón.

Rekorder på rekke og rad

Og den ferske rekordmannen tok vare på muligheten da han fikk den. Han vartet opp med en fantastisk redning da Saudi-Arabia ble tildelt en noe billig straffe på tampen av første omgang. Han slengte seg til sin høyre, slo ballen opp i tverrliggeren og holdt forsøket til Fahad Al Muwallad ute.

Han klarte ikke å gjøre noe med den andre straffen Saudi-Arabia fikk, som Salman Al Faraj satte i mål.

Egypt reiser altså hjem uten poeng, men om det egyptiske folk er skuffet, kan i hvert fall El-Hadary reise hjem med hevet hode:

Han er ikke bare den eldste spilleren i VM-historien, han er også den eldste til å redde et straffespark i VM.

Han er den fjerde målvakten til å redde en straffe i VM-debuten. Hannes Halldorsson gjorde det også mot Argentina i dette mesterskapet. Ramon Quiroga gjorde det samme for Peru i 1978, og Tony Meola gjorde det for USA i 1990.

El-Hadary er også eldre enn tre landslagstrenere i VM: Han er 179 dager eldre enn Roberto Martínez (Belgia), 413 dager eldre enn Mladen Krstajic (Serbia) og 1164 dager eldre enn Aliou Cissé (Senegal).

Alt i alt en hendelsesrik dag for El-Hadary, i en ikke altfor hendelsesrik kamp, som til slutt endte med en sjokkseier til Saudi-Arabia.

Det var ikke en kamp av det mest betydningsfulle slaget, oppgjøret mellom Saudi-Arabia og Egypt. Begge lag sto med null poeng før den tredje og siste gruppespillskampen i gruppe A, og det var med andre ord bare heder og ære som sto på spill, da ingen av de hadde muligheten til å avansere.

VM er nå over for både Egypt og Saudi-Arabia, og det kan man kanskje si om Salahs landslagskarriere også.

Lekker lobb–rolig feiring

CNN melder nemlig at Liverpool-stjernen vurderer å gi seg på landslaget, etter misnøye rundt landslagets situasjon i Tsjetsjenia, hvor han gjentatte ganger har måttet stille opp og ta bilder med den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov.

Salah skal være misfornøyd med å ha blitt brukt som et propagandaverktøy. Han vil bare fokusere på fotballen–og det fikk han gjøre mot Saudi-Arabia.

Det var han som sendte Egypt i ledelsen, da han ble lekkert spilt fri, før han lobbet ballen like lekkert over Yasser Al Mosailem i Saudi-Arabia-buret.

Scoringen ble imidlertid av det lite nyttige slaget, da Salman Al Faraj satte inn Saudi-Arabias andre straffe, mens Al Dawsari ble den store helten på tampen.

Kampen hvor bare heder og ære sto på spill, endte dermed med en sjokkseier til Saudi-Arabia, som forlater Russland med tre poeng i sekken.

PS! Etter 34 spilte kamper i dette mesterskapet, har det fortsatt ikke vært en eneste målløs kamp.