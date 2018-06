TIDLIG SLUTT: De jaktet på sitt første VM-gull, men hverken Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo kom på skuddhold av VM-finalen i 2018. Foto: AFP

En kveld for historiebøkene

Publisert: 30.06.18 22:38 Oppdatert: 30.06.18 22:50

NIZJNIJ NOVGOROD (VG) Morna Lionel. Morna Cristiano. Den ene senket av en fransk virvelvind, den andre av en matador fra Uruguay.

For et VM dette er, og for en lørdag dette var. 30. juni 2018 føles som en kveld for historiebøkene.

Først tusler Lionel Messi ut, noen timer senere gjør Cristiano Ronaldo det samme - og i en voldsom fart den andre veien kommer 19 år gamle Kylian Mbappé.

Det blir neppe noe VM-gull på fotballens to giganter fra det siste tiåret. Få har dominert som dem, men den aller største pokalen ser det ikke ut som noen av dem får fatt i.

Da snakkes det om et tronskifte. Det er vel litt tidlig, selv om det Kylian Mbappé drev med i Kazan er noe av det mektigste fotballen har sett av en tenåring. Han kan minne litt om brasilianske Ronaldo, fenomenet, som var like kjapp på små flater, og enda bedre med ballen i beina.

Men Mbappé er som en 100 meter-sprinter med strålende teknikk. Han flytter grenser, han er iferd med å revolusjonere fotballen.

Slik så det ut i Monaco i fjor vår også. PSG snappet ham for 1,6 milliarder foran Real Madrid. Han har vært god i Paris, men ikke innfridd helt i de store kampene, som 8-delsfinalen i Champions League mot Real Madrid. Mot Argentina var han tilbake på sitt råeste, selv om det er lett å bruke for store bokstaver på en sådan kveld.

VM er brutalt, Uruguay en brutal motstander, og om få dager kan også Kylian Mbappé være på vei hjem.

Lionel Messi må reise med en gang. Det ble ikke noe VM-trofé på det fjerde forsøket heller. Han forlot sitt Argentina som 13-åring, er liksom aldri blitt helt akseptert i hjemlandet, og det hadde betydd alt om han hadde returnert med denne pokalen.

I et land der fotball betyr så ufattelig mye kunne det løftet ham nærmere de tre store: Tangolegenden Carlos Gardel, fotball-legenden Diego Maradona og selvsagt førstedame-legenden Evita Peron, hun som ble «spirituell leder av nasjonen Argentina» før hun døde av kreft i 1952.

Slik gikk det ikke, og det er liten tvil om at geniet Messi mangler Maradonas kraft, karisma, galskap og lederevner. Ingen har dominert et VM som Maradona i 1986, han har også tapt en finale. Messi har tapt én finale (2014), to kvartfinaler (2006 og 2010) og én 8-delsfinale (2018), og disse faktaene vil forfølge ham, trolig for alltid.

Han er bare 31 år, men har trukket seg fra landslaget en gang, og det føles i hvert fall usikkert om han vil gjøre et femte forsøk, 35 og et halvt år gammel.

Cristiano Ronaldo åpnet med tre mål mot Spania, fikk en drømmestart, men det er veldig få forunt å dominere hjem en VM-tittel. Nå tyder mye på at 33-åringen som så gjerne vil bli regnet som tidenes største må nøye seg med en semifinale (2006), to 8-delsfinaler (2010 og 2018) og et gruppespill (2014). Ikke mange er bedre trent enn denne atleten, men han er nesten 38 år når det er VM i Qatar vinteren 2022.

Messi og Ronaldo er ikke blitt noe dårligere de siste ukene. Messi er fortsatt den beste fotball spilleren vi har sett, Ronaldo trolig den råeste målscoreren, begge kommer fortsatt til å herje for sine lag en stund til og én av dem vinner «nesten alltid» Champions League.

Men VM er noe annet enn klubbkamper som veldig, veldig ofte domineres stort. Her er det jevnere lag, tettere kamper, og denne fasiten forteller ganske mye:

Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har til sammen spilt i åtte VM-sluttspill. Ingen av dem har scoret etter gruppespillet.