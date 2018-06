LYTTER: Åge Hareide har en tolk på øret og lytter til spørsmålet fra en russisk journalist. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Hareide: – Jeg har bevisst bygd opp denne kampen til den viktigste i VM

Publisert: 15.06.18 16:42 Oppdatert: 15.06.18 17:00

FOTBALL 2018-06-15T14:42:09Z

SARANSK (VG) Åge Hareide mener at hans danske landslag hadde et større press på seg til playoff mot Irland enn de har lørdagens VM-åpning mot Peru.

Samtidig innrømmer han at det er bevisst at han har bygd opp Peru-kampen til den aller viktigste for Danmark i verdensmesterskapet.

– Jeg har bevisst bygd opp dette til den viktigste kampen i VM – for å lære å håndtere oss presset. Vi må håndtere presset uansett om vi er spiller eller trener. Vi må klare det.

– Samtidig: Vi hadde et større press på oss i Dublin i november enn vi har nå. Den gang måtte vi prestere, vi måtte vinne.

Hareide prater engasjert. Skjegget er et døgn eller to gammelt. Pressekonferanserommet på den nybygde stadion i Saransk er overraskende fullt, stort sett av danske media, men det er også en god del journalister fra andre land. Han smiler som vanlig med hele seg.

– Se på våre spillere – fra Kasper Schmeichel i mål og utover. De har vist gode ting i klubbene sine. Det er så visst press på Andreas Christensen når han spiller for Chelsea mot Barcelona også! Dette er spillere som har oppnådd gode ting den siste tiden. Dette tar de med seg fra kamp til kamp.

Åge Hareide holdt en egen liten hyllingstale til spillerne sine til journalister som satt med øyne som tinntallerkener:

– Det er en fornøyelse å være meg. Spillerne er så dyktige og disiplinerte. Og de har det så fint sammen. Det kommer fra oppdragelsen i klubbene, fra mor og far hjemme i Danmark. Så kommer det ut de har lært. Jeg skal berømme disse spillerne. For måten de angriper ting. De er profesjonelle og dyktige. Det er utrolig fint å jobbe med dem, sa Hareide – uten at noen av spillerne kunne høre det. Simon Kjær og Andreas Christensen hadde nettopp forlatt pressekonferanserommet før han begynte med sin hyllest.

Noen timer tidligere innrømmet Perus landslagssjef Ricardo Gareca at Christian Eriksen kan bli et problem:

– Han er en meget viktig og kjent spiller. Han blir en nøkkelspiller, det vet vi, men vi er nødt til å fikse det å møte spillere som ham, sa Gareca i møte med journalistene.

– Vi har også spillere på høyt nivå, og Eriksen er ikke den eneste vi skal konsentrere oss om. Men når vi møter spillere som han, blir vi bedre og lærer av det.

Perus spillere er vesentlig lavere enn Danmarks. Åge Hareide har sagt at dødballer blir en nøkkel til mulig seier. Gareca mener at danskenes fysiske fordel ikke nødvendigvis blir et tema:

– Vi vet godt at de er høyere og større, men vi er vant til å spille mot lag som har fysisk fordel og som er gode i luften.