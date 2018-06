Superveteran kan skrive VM-historie

Publisert: 16.06.18 07:43

FOTBALL 2018-06-16T05:43:36Z

Under fotball-VM i Russland kan Australias superveteran Tim Cahill (38) komme på en eksklusiv liste og bli historisk.

38-åringen skriver seg nemlig inn i VM-historien dersom han kommer på scoringslisten i Russland. I så fall får Pelé, Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo (scoret fredag) og Uwe Seeler selskap på listen over de som har scoret mål i fire VM.

Cahill står med fem mål i VM - for øvrig det samme som Lionel Messi. Men veteranen får neppe så mange sjanser når Australia skal opp mot Frankrike (lørdag kl. 12.00), Peru og Danmark i gruppespillet.

Landslagssjef Bert van Marwijk tok med Cahill fordi han var viktig for landslaget i VM-kvalifiseringen og fordi han valgte å reise fra hjemlig liga til England i januar for å komme i form til mesterskapet.

I Millwall har det blitt fint lite spilletid, og nå er tre andre spisser foran ham når van Marwijk setter opp sitt landslag: Tomi Juric, Andrew Nabbout og Jamie Maclaren.

Tim Cahill er forberedt på å starte på benken. Å bli historisk tenker han ikke så mye på.

– Tanken har slått meg, men for meg har det først og fremst handlet om å komme meg til VM. Når jeg først er her så er det om å gjøre å få spilletid, da kan alt skje. Iløpet av et sekund kan du endre en kamp og skrive historie, sier spissen som startet sin seniorkarriere i Millwall før han slo gjennom i Everton.

Også den meksikanske veteranen Rafa Márquez har muligheten til å skrive seg inn i historien.

Skulle 38-åringen lykkes, mener den tidligere Australia-stjernen Robbie Slater at det vil være den største prestasjonen til noen australsk idrettsutøver.

– Det er ikke noe større enn fotball-VM. Vi har noen store mestere i dette landet, men ingenting kommer i nærheten av en slik prestasjon, sier Slater ifølge Fox Sports.

