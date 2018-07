REPRESENTERER MANGFOLDET: Frankrikes Paul Pogba og Kylian Mbappé og Belgias Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku – fire nøkkelspillere for multikulturelle Frankrike og Belgia. Foto: AFP

Den multikulturelle semifinalen: – Om én av de vinner VM, er det en seier for mangfoldet

Semifinalen i VM er en av fotballens aller største begivenheter. Men kampen mellom Frankrike og Belgia er mer enn bare en fotballkamp. Den representerer også kampen for mangfold.

Når Frankrike og Belgia tirsdag kveld møtes til semifinale, har hele 32 av de 46 spillerne i de to nasjonenes VM-tropper på et eller annet tidspunkt kommet fra et annet land.

Det viser tall fra The Multicultural Cup .

Frankrike troner øverst på statistikken. Av samtlige 32 VM-nasjoner, har de det mest multikulturelle laget. Hele 21 av 23 – eller 91 prosent om du vil – av spillerne i Didier Deschamps VM-tropp har migrert fra et annet land enn Frankrike.

Belgia er også blant de mest multikulturelle lagene. På statistikken er de på 6. plass, bare bak Marokko, Sveits, Australia og Portugal. Hos de røde djevlene har elleve av 23 migrert. Det tilsvarer 47 prosent.

Multikulturelle Frankrike og Belgia FRANKRIKE: Thomas Lemar – stammer fra Guadeloupe.

Raphaël Varane – stammer fra Martinique.

Antoine Griezmann – stammer fra Portugal.

Hugo Lloris og Lucas Hernández – stammer fra Spania.

Benjamin Mendy – stammer fra Senegal.

Paul Pogba – stammer fra Guinea.

Ngolo Kanté, Djibril Sidibé og Ousmane Dembélé – stammer fra Mali.

Blaise Matuidi – stammer fra Angola.

Corentin Tolisso – stammer fra Togo.

Nabil Fekir – stammer fra Algeria.

Adil Rami – stammer fra Marokko.

Olivier Giroud – stammer fra Italia.

Alphonse Aréola – stammer fra Filippinene.

Kylian Mbappé og Samuel Umtiti – stammer fra Kamerun.

Presnel Kimpembe, Steve Mandanda og Steven N’Zonzi – stammer fra DR Kongo. BELGIA: Dedryck Boyata, Romelu Lukaku, Vincent Kompany, Michy Batshuayi, Youri Tielemans – stammer fra DR Kongo.

Kevin De Bruyne – stammer fra Burundi.

Mousa Dembélé – stammer fra Mali.

Nacer Chadli og Marouane Fellaini – stammer fra Marokko.

Yannick Carrasco – stammer fra Portugal.

Adnan Januzaj – stammer fra Albania.

Både det franske og det belgiske landslaget har blitt hyllet for å være selve symbolet på den multikulturelle kulturen som er i landene.

Thierry Henry, den tidligere Frankrike-spissen som var med på å sikre VM-gull i 1998, hadde selv foreldre som migrerte fra Karibien, og han hadde en tøff oppvekst i den franske hovedstaden Paris.

I et intervju fortalte han om et møte med en eldre kvinne etter VM-triumfen for 20 år siden. Hun takket ham for å ha gitt landet deres største øyeblikk siden de ble frigjort fra nazistene.

– Det var da jeg innså hvor stor kraft sport har. Selv om jeg ikke helt forstår det.

Går hånd i hånd

Men da Frankrike snublet i senere turneringer, fikk pipen en annen lyd. Nasjonalistiske politikere snakket om mangel på patriotisme i det franske laget, og det samme ble snakket om i både Nederland og Belgia.

Kjerstin Aukrust (40) er førsteamanuensis i fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet i Oslo. Hun har fulgt med på VM, og forteller at det franske landslagets prestasjoner og hvordan det står til i samfunnet går hånd i hånd.

– Det franske landslaget har alltid vært et bilde på det multikulturelle Frankrike. På sitt beste har det vært et glansbilde som viser hva det franske samfunnet kan være, som for eksempel etter seieren i 1998-VM. Når det franske landslaget gjør det bra, er det positivt for integrering, det er mindre rasisme, og det gjør noe med bildet franskmenn har av innvandrere generelt, sier hun, og legger til:

– Det har en samlende effekt når Frankrike gjør det bra på banen. Det har enorme ringvirkninger. Da er det stolthet, patriotisme, lykkefølelse. Alt går litt bedre når det franske landslaget gjør det bra.

– Sender et sterkt signal

Det belgiske landslaget er i likhet med Frankrikes landslag et bilde på det multikulturelle samfunnet, sier hun. Og hun er klar på at dersom én av de skulle gå helt til topps og vinne VM, vil det ha positive ringvirkninger.

– Dersom Belgia eller Frankrike skulle vinne VM, vil jeg si at det er en seier for mangfoldet. Rasisme er helt klart økende overalt. Det er fremmedfiendtlighet og støtte til høyrepopulistiske partier, og det kan absolutt ha en stilnende effekt. Nå er folk stolte over de med forskjellig bakgrunn, og det er en kjempestyrke for saken.

– Når et landslag med så mange forskjellige bakgrunner gjør det bra, sender det et sterkt signal, konstaterer hun.

Samtidig som det ville hatt positive ringvirkninger – ville det hatt negative ringvirkninger dersom det hadde gått dårlig i VM.

– Hvis det franske landslaget for eksempel hadde gått ut i gruppespillet, ville man hørt noe fra det høyreekstreme partiet Nasjonal Samling. «Se på hvor mange innvandrere det er», mens nå når det går bra er det ingen som tør å kritisere det aspektet. Unison oppslutning rundt landslaget. å kritisere de som er innvandrere på landslaget eller har et annet opphav, det er fullstendig tabu. Da er du svikeren.

– Dersom de ikke hadde gått bra, ville de (som ikke har etnisk fransk/belgisk opphav) fått skylden, og man hadde nok hørt argumenter som at «de ikke elsket landet sitt nok». Men nå konkurrerer nærmest folk i være stoltest, sier Aukrust.

– Fotballen er flink på integrering

FC København-trener Ståle Solbakken mottok tidligere i år Flyktningeprisen for sitt engasjement for samspill, inkludering og fotball som inkluderingsarena.

VG forteller ham om tallene fra The Multicultural Cup, og Solbakken sier at fotballen allerede ligger langt foran mange andre områder når det kommer til integrering.

– En garderobe, nesten uansett hvor, er veldig flinke på integrering, blant annet fordi man jobber mot et felles mål. Det er et spark til mange at fotballen er flink på integrering. Det kan selvfølgelig bli bedre, og noen er bedre enn andre, sier han.

Selv sier han at integreringsarbeidet han har vært med på i fotballklubber har gått ganske smertefritt for seg, bortsett fra noen språkproblemer her og der.

Han tror imidlertid ikke at en eventuell Frankrike- eller Belgia-seier vil ha noe særlig å si for videre arbeid med integrering.

– Det kan være noe man kan dra frem og bruke på en positiv måte i debatten, men det er nok noen som fortsatt vil være såpass innsnevret og fordomsfulle at de ikke ser noe positivt i det.

Uansett representerer tirsdagens semifinale noe langt større enn «bare» én av verdens største fotballkamper.

Klokken 20.00 følger hele verden med.

