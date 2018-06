MATCHVINNER: Aleksandar Kolarov (t.h) scoret kampens eneste mål da hans Serbia vant sin første kamp i VM, åtte år etter at de siste gang deltok i mesterskapet. Foto: Mark Baker / TT NYHETSBYRÅN

Serbia-suser senket Costa Rica - ampert på overtid

Publisert: 17.06.18 15:56 Oppdatert: 17.06.18 16:12

(Costa Rica-Serbia 0–1) Aleksandar Kolarov (32) nølte ikke da han i 56. spilleminutt frispark-klinket inn seiersmålet bak Real Madrid-keeper Keylor Navas (31) og ble den andre serbiske kapteinen etter Dragan Stojkovic som har scoret i VM.

Stojkovic (53) scoret for daværende Jugoslavia mot Tyskland (2–2) i VM for 20 år siden.

Costa Rica sjarmerte fotballfansen, vant det innledende gruppespillet (blant annet 1–0 over Italia) og var nær ved å senke Nederland i kvartfinalen i VM for fire år siden. De røk ut etter straffesparkkonkurranse. Serbia var imidlertid favoritter foran lagenes første VM-kamp i 2018, i kraft av bedre spillere - individuelt sett.

BØRS: Costa Rica - Serbia COSTA RICA (3–5–1–1):

Keylor Nevas - 6

Christian Gamboa - 4

Johnny Acosta - 5

Giancarlo Gonzalez - 5

Oscar Duarte - 4

Francisco Calbo - 5

Johan Venegas - 3

David Guzman - 4

Celso Borges - 4

Bryan Ruiz - 3

Marcos Ureña - 3 Innbyttere:

Christian Bolaños - 5 Totalt: 46 SERBIA (4–2–3–1):

Vladimir Stojković - 5

Branislav Ivanović - 6

Nikola Milenković - 5

Duško Tosić - 6

Aleksandar Kolarov - 7 og banens beste.

Dušan Tadić - 5

Nemanja Matić - 5

Sergej Milinković-Savić - 7

Luka Milivojević - 6

Adem Ljajić - 4

Aleksandar Mitrović - 3 Totalt: 58 Sjanser: 6–1 Kampvurdering: Terningkast 4. Dommervurdering : Malang Diedhiou - 7. Imponerende god kontroll i en tidvis veldig amper kamp. Vurdert av Jens Friberg

Blant andre Sergej Milinkovic-Savic (23), den nye gullgutten til ballglade Serbia; 191 centimeter høy og 88 kilo tung, hardfør, med tilnavnet Sersjanten fra italienske Lazio - og med fornavnet «Sergej» over draktnummeret 20 i VM.

Samt betongbackene Branislav Ivanovic (34) og kaptein Aleksandr Kolarov (32).

Mot costarikanere med bakgrunn fra norsk fotball: Christian Bolanos, tidligere Start, Christian Gamboa, tidligere Rosenborg og Fredrikstad, Celso Borges, tidligere Fredrikstad, Giancarlo González, tidligere Vålerenga.

Førstnevnte startet ikke kampen mot Serbia i Samara.

14 mål på død-ball Kolarovs mål var det tredje på direkte frispark i VM, ifølge FIFAs statistikk. Det er nummer 14 etter død-ball: to etter corner, ett innkast, syv frispark, fire straffer.

Men det gjorde selvsagt Real Madrids keeper Keylor Navas (31). Kledd i Kermit-grønt fra topp til tå, fikk han umiddelbart kjenne på serbernes tyngde. Uten at det lot til å sette ham eller lagkameratene ut av spill. Costa Rica gikk derimot straks til kjapt iscenesatte motangrep, som brakte forsvarsspillerne foran veterankeeper Vladimir Stojkovic (34) på hælene.

Før det var gått 15 minutter hadde Giancarlo González kommet til to gode målsjanser.

Kampens første store målsjanse fikk Sergej Milinkovic-Savic. Plutselig hadde han sneket seg forbi og bak Costa Ricas midtstoppere. Avslutningen med venstre ben ble skjemmet av en «strømpe». Navas kunne legge seg pent ned mot venstre og reddet «skuddet» greit.

I 43. spilleminutt dukket Sergej Milinkovic-Savic opp samme sted, nå med ryggen vendt mot Navas. Brassespark, Navas ned som en ung katt, redning - vinket av for offside, noe det antakelig ikke var.

Summa summarum etter 45 minutter: Serbia sterkest i duellspillet, kontroll over ballen (68/38 prosent). Costa Rica med flest avslutninger mot mål, kjappe og uforutsigbare de gangene angrepsjansene bød seg.

Fem minutter etter pausen brøytet Aleksandar Mitrovic seg vei midt i banen mot Costa Ricas siste skanse Navas og skulle liksom «bare» bredside ballen i mål. Men han traff ikke rent, Navas kunne legge seg ned igjen ...

Men ett minutt senere ble han en størrelse for liten. David Guzman rev ned Mitrovic. Gult kort og frispark, som kaptein Kolarov bestemte seg for å ta hånd om fra drøyt 20 meter.

Pang! Med venstreslegga. Ballen, med fin-fin skru, opp i venstre kryss sett fra Keylor Navas sin side. En regelrett suser.

Costa Ricas trener Oscar Ramirez (53) svarte ved å sende inn fra benken de spillerne han hadde til rådighet. Førstemann: Christian Bolanos, lett å kjenne igjen med sitt brede hårbånd. Den tidligere Start-helten besørget et «farlig» frispark fra venstre kant.

Serbia lot seg ikke skremme til passivitet. Snarere tvert imot. Costa Rica virket å være i stand til å finne på noe, men serberne glapp ikke sitt faste grep om forestillingen.

På overtid glapp det bitte litt for dommer Malang Diedhiou fra Senegal og litt mer for spillerne; klabb og babb. Uten at det utartet til tullball.

PS! Serbia spiller mot Sveits fredag 22. juni og Brasil 27. juni. Costa Rica spiller mot Brasil og Sveits de samme dagene.