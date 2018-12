TIL WOLFSBURG: Ingrid Syrstad Engen, som her gir Anja Sønstevold en god klem i høst, er klar for Wolfsburg. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

Syrstad Engen blir lagvenninne med Graham Hansen

Landslagsspiller Ingrid Syrstad Engen (20) er klar for Wolfsburg. Der blir 20-åringen lagvenninne med Caroline Graham Hansen (23) og Kristine Minde (26).

Syrstad Engen bekrefter til VG at hun har signert en 2,5 års kontrakt med Wolfsburg. Det første halvåret leies hun tilbake igjen til LSK Kvinner før VM.

– Det er gjort i samråd med landslaget. Begge deler kunne gått bra, men jeg føler ikke jeg er helt ferdig i LSK. Det er mye spennende som skjer der i våres. Og det er trygt før VM, sier Syrstad Engen.

Wolfsburg er en gigant blant kvinnelagene i Europa. De har vunnet Bundesliga fire av de siste seks årene. Laget vant også Champions League i 2013 og 2014. I både 2016 og 2018 ble det finaletap for Ada Hegerbergs Lyon.

– Det har vært et stort mål for meg. Nå kan jeg leve ordentlig av fotballen. Det er et viktig steg for meg. Wolfsburg har også fulgt meg i to-tre år, og jeg var på besøk der i november, sier Syrstad Engen.

Dialog med landslagskolleger

Hun har rådført seg med Graham Hansen og Minde.

– Det er et stort pluss at de er der. Jeg har forhørt meg med dem om ting. De kjenner godt til klubben og hvordan jeg er som spiller. Det å kunne snakke om nivået og hvordan jeg passer inn, har vært veldig positivt, sier Syrstad Engen.

Engen kom til LSK Kvinner før denne sesongen, etter flere år i Trondheims-Ørn. Men hun signerte kun under for ett år og kontrakten går ut etter 2019.

God sesong

Syrstad Engen har hatt en strålende sesong med LSK Kvinner som vant cupen og seriemesterskap, i tillegg til at de sikret kvartfinaleplass i Mesterligaen. Syrstad Engen har også fått sitt gjennombrudd på landslaget.

– Hun var god da hun debuterte og satte sitt preg på laget tvert. Siden har hun gått i samme retning. Hun har bare blitt bedre og bedre, og det er bemerkelsesverdig å være så jevn og stabil i prestasjonene i den alderen. Hun er bare 20 år men opptrer som om hun har spilt internasjonal fotball i 10 år. Ingrid er viktig og forhåpentligvis blir hun viktig for dette landslaget i mange år fremover, sa landslagssjef Martin Sjögren til VG i høst.

VGs kommentator, Trond Johannessen, ga omtalte midtbanespilleren slik etter at VM-plassen ble sikret:

«Syrstad Engen er en juvel, hun kan styre denne midtbanen i et tiår med sin ro, ballsikkerhet og klokskap».

