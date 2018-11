King tilbake fra skade med kremmerhus: – Rett og slett nydelig

(Bournemouth − Arsenal 1-2) Han gikk glipp av landskampene mot Slovenia og Kypros og har ikke spilt en kamp på over en måned, men Joshua King (26) har ikke mistet teften for mål mens han har vært skadet. Det var imidlertid ikke nok til å hindre Bournemouths tredje strake 1–2-tap.

Det er ankelen som har satt King tilbake i det siste, men den så ikke ut til å plage den norske landslagsspissen i skadecomebacket søndag.

Mot Arsenal hadde han en rekke gode involveringer, og på overtid av den første omgangen viste han frem avslutningsferdigheter av ypperste klasse da han fikk æren av å sette punktum på en kontring i verdensklasse.

35 PL-mål

På pasning fra David Brooks brukte høyrebeinte King sin venstre fot til å prikke ballen i motsatt med bredsiden, en avslutning som sto i stil med angrepet.

– Han har en sånn tro på seg selv, og det er bra. Det er rett og slett nydelig, sier tidligere Premier Leauge-keeper Erik Thorstvedt for TV2.

I det som var Kings første kamp siden 20. oktober scoret han sitt femte Premier League -mål for sesongen, og da han ble byttet ut med ti minutter igjen på klokka, fikk han stående applaus fra publikum.

King sitt mål var for øvrig hans 35. i PL-sammenheng, og med det gikk han forbi Morten Gamst Pedersen. King er nå nummer fem på listen over mestscorende nordmenn i ligaen, slått av Ole Gunnar Solskjær (91 mål), Steffen Iversen (40), Tore André Flo og John Carew (begge 38).

I kampen om poeng hjalp målet imidlertid ikke.

Aubameyang matchvinner

Før King scoret, hadde nemlig Bournemouth-makker Jefferson Lerma banket ballen i eget bur, også det med en avslutning det luktet svidd av.

Og etter at King scoret, i det 67. minutt, fikk Pierre-Emerick Aubameyang en enkel jobb med å trille ballen i åpent bur fra kloss hold på pasning fra Sead Kolasinac. Dermed endte det 1-2.

– For et kupp av en spiller. Han er jo helt rå, sier Erik Torstvedt om Arsenals matchvinner, som nå er oppe i åtte nettkjenninger i Premier League.

Bournemouth har imidlertid grunn til å føle seg snytt.

I den første omgangen på stillingen 0–0 fikk King kranglet ballen til kometen Brooks, som på sin side overlistet Leno. Assistentdommeren viftet med flagget, målet ble annullert, men etter flere repriser og forskjellige vinkler så det ut som en feil avgjørelse.

Tapet gjør at Bournemouth blir stående på 20 poeng. Det holder til en 8. plass, ett poeng bak Manchester United. Arsenal er på sin side nummer fem på tabellen med sine 27 poeng. Det er ett poeng bak Chelsea på plassen før og åtte bak serieleder Manchester City.