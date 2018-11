Cristiano Ronaldo og Kathryn Mayorga møttes på en nattklubb i Las Vegas. Versjonene er svært ulike om hva som skal ha skjedd eller ikke skjedd. Foto: FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS.COM / FLYNETPICTURES.COM / SPLASHNEWS.COM

Fortjener å bli tatt på alvor

Det er opp til en eventuell rettslig behandling å ta stilling til voldtektsanklagen mot Cristiano Ronaldo. Men detaljene i dokumentene som nå kommer frem, viser at det er grunn til å ta saken på ytterste alvor.

Det er ikke mye vi kan fastslå med sikkerhet om hva som foregikk – eller ikke foregikk – på rom 573066 på Palms Hotel i Las Vegas for ni år siden.

Det lille vi faktisk kan konstatere, kan oppsummeres i noen få korte punkter:

Kun to personer kjenner sannheten, og de kommer med svært forskjellige versjoner av hendelsesforløpet. Mens Kathryn Mayorga hevder seg voldtatt, benekter Cristiano Ronaldo dette på det sterkeste. Han hevder at den seksuelle omgangen var frivillig.

Det er videre dokumentert at Ronaldo valgte å betale henne tre millioner kroner for å signere en taushetserklæring, og at hun gjorde dette. Dette ble først benektet av hans representanter, men det er nå bekreftet at en utbetaling fant sted.

Det siste vi kan sette to streker under, er at Mayorgas nye advokater jobber for at avtalen må kjennes ugyldig. En sivilrettslig prosess har startet i Las Vegas, og utfallet er uvisst.

Nå kommer det imidlertid også noen nye momenter på bordet, etter at Der Spiegel har valgt å konkretisere hva slags dokumenter de har fått i hende.

Dette er dokumenter som også VG har sett, gjennom nettverket som jobber med Football Leaks.

Innholdet ser ut til å kunne være problematisk for portugiserens troverdighet i saken.

Her presenteres blant annet en detaljert dialog på Ronaldos side, mellom ham og juridiske representanter, der papirene viser at stjernen skal ha uttrykt at Mayorga sa nei flere ganger.

Dette benekter han altså kategorisk at er tilfelle, og dokumentenes autensitet er trukket i tvil fra hans team. Én av grunnene til at Der Spiegel nå går ut med omfanget, kompleksiteten og dynamikken, er trolig å vise frem at dette ikke er et falsum.

Hvilken betydning disse dokumentene vil vise seg å kunne få eller ikke få, er det ikke mulig å si noe om.

Men det viser i alle fall at man bør vokte seg for å ta like lettvint på saken, som det store deler av sportsjournalistikken i Europa har gjort etter at den ble kjent.

Dette handler nemlig ikke bare om hvordan en stor stjerne evner å prestere på banen, samtidig som forholdene er krevende utenfor.

Det dreier seg om han har eller ikke har gjort seg skyldig i noe kriminelt.

Her er det åpenbart problematisk at kvinnens perspektiv er blitt borte i de utallige overskriftene om hvordan dette ser ut fra Ronaldos side.

Det finnes uansett et offer i denne saken.

Hvem det er, avhenger av hvem som snakker sant.

Skulle påstanden om voldtekt vise seg å være sann, har Ronaldo gjort seg skyldig i en svært alvorlig kriminell handling.

Dersom anklagen derimot ikke samsvarer med virkeligheten, og er noe Mayorga av en eller annen grunn har diktet opp, er han utsatt for en betydelig og utilbørlig belastning.

Men inntil videre har Cristiano Ronaldo ikke kommet opp med noen troverdig forklaring på hvorfor det ble betalt for taushet, og svarene han har avgitt til jurister på egen side er det vanskelig å bli klok på.

Så langt er spørsmålene flere enn svarene i denne betente saken.