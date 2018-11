TALENT: Oscar Bobb (15, innfelt) var ønsket av FC Porto, ønsket å spille for FC Porto – men FIFA sa nei. Den portugisiske klubben har jobbet på flere nivåer med å skaffe seg det norske talentet. Foto: Reuters og Thomas Brekke Sæteren

Hemmelig FIFA-konflikt om norsk stortalent

FOTBALL 2018-11-21T06:56:21Z

Det norske stortalentet Oscar Bobb (15) bodde i Portugal og trente med Porto. Men FIFA nektet ham å signere med storklubben. Den ukjente konflikten måtte til slutt avgjøres av CAS – domstolen som avgjorde dopingsaken til Therese Johaug.

Publisert: 21.11.18 07:56 Oppdatert: 21.11.18 08:46

Det viser mer enn to hundre dokumenter VG har fått tilgang på gjennom datalekkasjen «Football Leaks» .

Det store stridsspørsmålet er som følger: Flyttet Bobb – den gangen 12 år – og hans mor, skuespilleren Turid Gunnes, til Porto først og fremst fordi moren fikk tilbud om en jobb i den lokale kulturbransjen, eller flyttet de fordi byens storklubb ønsket å hente den talentfulle unggutten?

FIFA mener det siste er tilfellet, og at det var i strid med regler i internasjonal fotball, på grunn av Bobbs lave alder.

«Alle bevisene viser at fotball ikke var årsaken til at de flyttet. Det skyldtes morens arbeidssituasjon» heter det i et syv sider langt brev fra FC Porto til FIFA i april 2016.

Det er i korte trekk kjernen i den årelange feiden om en norsk tenåring som mer enn noe annet ønsket å spille fotball for en av Europas største klubber.

I dag har Oscar Bobb rukket å bli 15 år. Han spiller for ungdomslaget til Vålerenga, men etter det VG får opplyst fra flere kilder, har Manchester City langt på vei sikret seg supertalentet så fort han fyller 16 år. Da kan man helt lovlig flytte på seg innenfor EUs grenser.

Men denne historien handler først og fremst om en beinhard kamp mellom FIFA og en av Europas største fotballklubber. Og om en norsk fotballspiller som i svært ung alder ble en liten brikke i et stort spill med internasjonale dimensjoner.

Imponerte voldsomt

Vi hopper noen år tilbake i tid: Den spesielle historien om Oscar Bobb og storklubben Porto startet nemlig allerede i mars 2013. Da spilte stortalentet fra Oslos vestkant en turnering i Algarve.

Ifølge mamma Turid Gunnes var det hun som tok kontakt med FC Porto under denne turneringen. Sønnen hennes, Oscar, spilte for Lyn hjemme i Norge.

10-åringen var et eksepsjonelt talent. Og det forsto FC Porto tidlig.

De neste par årene betalte storklubben en rekke flyreiser for Oscar Bobb, slik at han kunne hospitere hos portugiserne, kommer det frem i dokumenter fra Football Leaks.

Hver sommer siden 2014 har prestasjonene hans for Lyn under Norway Cup, fått mye oppmerksomhet hos rettighetshaver TV 2.

– Han har en eksepsjonell teknikk og rykk. Det er en liten Messi i spillestilen, sa daværende TV 2-kommentator Per-Jarle Heggelund etter at Bobb for første gang hadde gjort seg bemerket mot to år eldre motstandere i juli 2014.

Overgangsnekt

Problemet oppsto i oktober 2015. Da flyttet mamma Turid Gunnes til Portugal. Men det å registrere sønnen Oscar i en ny klubb, utenfor Norges grenser, skulle vise seg å være vanskelig.

Konflikten rundt gutten som omtales som et av de største norske talentene i nyere tid, er basert på paragraf 19 i FIFAs overgangsregelverk: Regelen heter «beskyttelse av mindreårige». Der heter det at «internasjonale overganger for spillere er kun tillatt dersom spilleren er over 18 år» .

Det finnes imidlertid flere unntak: 1) Overganger for spillere mellom 16 og 18 år som foregår innad i EU, er tillatt dersom flere krav oppfylles. Og, mest sentralt i Bobbs tilfelle, 2) En overgang for en mindreårig spiller er tillatt dersom spillerens foresatte flytter til landet til den nye klubben av grunner som ikke er knyttet til fotball.

VG har kontaktet Turid Gunnes. Hun gir gjennom agent Mike Kjølø uttrykk for at hun ikke ønsker å uttale seg i forbindelse med denne saken.

Men i en erklæring til FIFA skrev Gunnes på et tidspunkt at « Jeg, Turid Gunnes, innehaver av passnummer (fjernet av VG), erklærer på min ære at jeg immigrerte til Portugal av grunner som ikke er relatert til aktiviteten til min sønn, Oscar Bobb, innehaver av passnummer (fjernet av VG), født 12. juli 2003, men av grunner relatert til min faglige aktivitet siden vi kom til Portugal i 15. oktober 2015».

Ble ikke trodd

Problemet er bare at FIFA ikke trodde på forklaringen, tross omfattende dokumentasjon fra den norske familien.

I tett samarbeid med FC Porto la Turid Gunnes frem sin egen selvangivelse, arbeidskontrakter, vitner som beskriver henne som skuespiller, samt forklaringer som viser hvordan hun gjennom flere tiår har måttet reise verden rundt i sin jobb som skuespiller.

Våren 2016 sa FIFA likevel nei.

I 2017 var Oscar Bobb med på sine to første samlinger i regi av Norges Fotballforbund (NFF). Først var han med på landsdelssamling for 2003-kullet, som ble arrangert i Sarpsborg mellom 30. mars og 2. april.

Ved innkallingen til denne samlingen ble Bobb oppført som Lyn-spiller. Men da NFF lagde et TV-innslag fra Østfoldhallen, hvor spillerne trente den helgen, publiserte de først en video med et intervju av Bobb hvor unggutten ble oppført som Porto-spiller.

Kilder internt i fotballforbundet forteller til VG at det «ble et helvete», og at representanter av Bobb krevde at klubbnavnet skulle endres.

Denne gangen sto det hverken Lyn eller Porto, men «Hernani Goncalves». Dette er navnet på en fotballskole som ligger i Porto.

I en e-post som VG har sett, forklarer mamma Turid Gunnes at hun bestemte seg for å skrive sønnen inn på fotballskolen, fordi den lå nær familiens nye hus i Porto. Håpet var at han ville få spille kamper i regi av fotballskolen. I e-posten understreket Gunnes at FIFA fortsatt måtte godkjenne en overgang, selv om det ikke lenger var Porto som sto oppført i papirene.

Fikk nytt avslag

E-posten er ett av mer enn 70 millioner dokumenter som det tyske magasinet Der Spiegel fikk fra en anonym kilde. Der Spiegel delte disse videre med 14 mediehus i European Investigative Collaboratios (EIC). Blant disse er VG.

Tidlig i 2017 gikk altså et av Norges aller største talenter, bare 13 år gammel, på en fotballskole i Portugal. Frustrasjonen i familien skulle vise seg å øke utover våren.

Den 2. mars sendte FIFA et brev til fotballskolen Hernani Goncalves. Det ble blant annet spurt etter en erklæring på at det ikke var noen formelle eller uformelle bindinger mellom fotballskolen og FC Porto.

Tolv dager senere, 14. mars, svarte Hernani Goncalves. President Rui Pacheco avviste at det fantes noen slik binding, og skrev at fotballskolen ikke hadde hørt om Oscar Bobb før moren dukket opp til innskrivning 6. januar 2017.

Men igjen valgte FIFA å si «nei». Og da vendte altså Turid Gunnes og Oscar Bobb, samt fotballskolen Hernani Goncalves, blikket mot idrettens voldgiftsrett (CAS) i Sveits.

Det er der Therese Johaug ble idømt en 18 måneder lang utestengelse for bruk av forbudt stoff. CAS avgjør en lang rekke tvistespørsmål i idretten hvert år.

Nå sto kampen om en norsk tenåring for tur.

Porto jobbet i kulissene

Selv om Hernani Goncalves skriftlig hevdet at de ikke hadde bindinger til FC Porto, viser omfattende dokumentasjon som VG er i besittelse av, hvordan den juridiske sjefen til Porto jobbet i kulissene gjennom mange måneder.

Nuno Santos Rocha var blant annet svært sentral i forarbeidet til CAS-behandlingen sommeren 2017, på tross av at Porto altså ikke var en offisiell part i saken.

E-postene gikk hyppig mellom Turid Gunnes, Rocha og et irsk advokatfirma i juli 2017. Svar på hypotetiske spørsmål i en kommende CAS-høring var noe av det man diskuterte.

«Jeg nevnte ikke at mammaen “signerte” Oscar (jeg er ikke sikker på hva slags binding) med Stellar, et av verdens største agentselskaper. Jeg mener vi bør utelate dette, men vi må være forberedt. De er uansett med på laget og de vil gjøre som vi forteller dem (forhåpentligvis)» skrev den juridiske sjefen til Porto i en e-post 26. juni 2017.

Mottageren var en advokat i Sveits, som 21 minutter senere – klokken 19.59 – svarte «Godt å vite. Vi vil åpenbart ikke nevne det».

Etter det VG forstår ble saken endelig avgjort i CAS, uten at resultatet noen gang er gjort offentlig kjent. To kilder forteller uavhengig av hverandre at FIFA vant den juridiske feiden.

– Ellers hadde han spilt fotball i FC Porto i dag, sier en kilde til VG.

Storklubber bøtelagt

Selv om denne saken er spesiell i norsk sammenheng, er ikke problemstillingen ny internasjonalt.

Ureglementerte signeringer av mindreårige fotballspillere fra utlandet har rystet flere europeiske storklubber de siste årene. I 2014 ble Barcelona straffet med en bot på 1,5 millioner kroner og overgangsnekt i 14 måneder for det FIFA beskrev som «seriøse» brudd på reglene i forbindelse med 10 mindreårige spillere som ble registrerte og spilte for klubben mellom 2009 og 2013.

Senere har både Real Madrid og Atlético Madrid fått lignende straffer for samme type overtramp. FIFA opplyste i september at Chelsea, for tredje gang, er under etterforskning for å ha signert mindreårige spillere fra utlandet på potensielt ureglementert vis.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med det portugisiske fotballforbundet i forbindelse med denne saken, men har ikke fått svar. Advokaten Bobb benyttet i Portugal har heller ikke svart. Det samme gjelder fotballklubben FC Porto.