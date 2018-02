Asensio-dobbel ga Real Madrid-rekord i åttemålsthriller

(Real Betis – Real Madrid 3–5) Real Madrid var lenge i trøbbel mot Real Betis, men to scoringer fra Marco Asensio (22) var med på å redde storklubben i en kamp full av action.

Real Madrid har underprestert voldsomt denne sesongen, men etter en langt bedre periode med seier over PSG i Champions League og 13 av 15 mulige poeng på de fem siste La Liga -kampene, så det ut som de skulle returnere til gamle synder mot Real Betis .

Den spanske giganten tok en oppskriftsmessig ledelse etter elleve minutter, da Marco Asensio stanget gjestene i føringen.

Men ledelsen skulle ikke vare lenge, og det ble nervepirrende helt inn mot slutten for et Real Madrid-lag som nå er 17 poeng bak serieleder Barcelona.

Åttemålsthriller

Oppgjøret var 33 minutter gammelt da veteranen Joaquin pisket inn et innlegg, og inne i Real Madrids 16-meter raget Aissa Mandi høyest, og dermed 1–1. Bare fire minutter senere sørget et selvmål av Nacho Fernandez for at Real Betis hadde snudd kampen.

Betis-ledelsen sto seg til pause. Men så gjorde «vanlige» Real Madrid som de så ofte gjør. De slo tilbake.

– De har spillere som kan utgjøre en forskjell, spillere som kan gjøre mye skade, sier Betis-kaptein Joaquin etter kampen.

Det fikk han rett i.

Først stanget Sergio Ramos inn 2–2, før Asensio sendte hvittrøyene tilbake i ledelsen med sin andre scoring for dagen. Da satte han også inn Real Madrids 6000. mål i La Liga – en milepæl Real Madrid er først til å nå.

Noen minutter senere satte Cristiano Ronaldo inn Real Madrids fjerde med sin 12. ligascoring for sesongen.

Og etter Ronaldos scoring, så Real Madrid ut til å ha full kontroll på oppgjøret. Men Real Betis var ikke ferdigscoret de heller.

Fem minutter før full tid sørget de for nervepirrende minutter for Los Blancos, da Sergi Leon reduserte til 3–4 bare minutter etter at han kom inn fra benken.

Betis hadde imidlertid ikke en scoring til i seg, men det hadde Real Madrid. Karim Benzema scoret Real Madrids femte og oppgjørets siste på overtid, og det endte til slutt med seier for gjestene.

– Etter pause forbedrer vi oss kraftig og vi gjør alt i alt en god kamp. Vi har en god dynamikk i laget nå, og vi er fornøyd med seieren og innsatsen vi legger ned, sier tomålsscorer Asensio etter kampen.

Konkurrentene gjorde jobben

Det var ekstremt viktig å snu kampen og vinne for den spanske hovedstadsklubben.

Lagene som ligger foran på tabellen gjorde alle jobben og vant sine respektive kamper. Suverene Barcelona vant 2–0 borte mot Eibar, Atlético Madrid vant med samme sifre mot Athletic Bilbao, og Valencia slo Malaga 2–1.

Også Sevilla – som er på plassen bak Real Madrid på tabellen – vant, da de slo Las Palmas 2–1.

Real Madrid ville med tap for Betis vært hele 20 poeng bak ubeseirede Barcelona, men i stedet er det 17 poeng opp til katalanerne.

Et skår i gleden ble imidlertid at Marcelo måtte forlate banen med skade etter 30 minutter.