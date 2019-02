NY SEIER: Ole Gunnar Solskjær takker fansen etter sin femte strake borteseier som Manchester United-manager. Foto: BEN STANSALL / AFP

Solskjær tok pressen på sengen: – Jeg må gå!

LEICESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) skapte full forvirring blant journalistene på King Power Stadium da han dukket opp på pressekonferansen umiddelbart etter kampslutt.

Nordmannen og hans presseansvarlige Karen Shotbolt hadde tydeligvis svært dårlig tid etter 1–0-seieren borte mot Leicester. For de aller fleste journalistene hadde ikke rukket å komme seg ned fra pressetribunen til pressekonferanserommet hvor Solskjær delte sine tanker om kampen.

– Vi har dårlig tid. Vi rakk ikke gjøre TV-intervjuer engang, sa Shotbolt etter å ha entret rommet sammen med Solskjær bare fire minutter etter kampslutt.

Da var det bare VG og to andre journalister som hadde rukket å innta plass, og Solskjærs tidlige entré ble møtt med forundring. Det resterende pressekorpset på flere titalls journalister skjønte lite da de kom inn i rommet og så at Solskjær var godt i gang med å uttale seg om kampen.

– Takk! Jeg må gå! Cheers , sa Solskjær og reiste seg fra podiet etter bare fem minutter.

Så forlot han rommet og gikk rett i Manchester United -bussen som ventet utenfor. Dermed måtte fortvilte britiske journalister gå på jakt etter noen som hadde lydklipp av hele pressekonferansen slik at de kunne gjøre jobben sin.

Solskjær hadde blant annet snakket om nervene som preget slutten av 1–0-seieren over Leicester, som skapte flere store sjanser på tampen av kampen.

– Det blir selvfølgelig litt nervepirrende mot slutten når du bare leder 1–0. Alt kan skje i den boksen. Jeg tror Harry Maguire (Leicesters midtstopper) har en magnet på hodet, for ballen treffer ham alltid. En fantastisk spiller i boksen. Vi visste at vi måtte forsvare oss. Guttene våre blokkerte og kastet seg inn med kroppen. Det var fantastisk innsats. De kjempet for hverandre, sier Solskjær.

