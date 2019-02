Manchester City kan fortsatt ta fire titler: Her er supertallene

Manchester City har fortsatt muligheten til å ta de fire mest prestisjefylte titlene de kan kjempe om. Tallene så langt i sesongen er imponerende.

Publisert: 20.02.19 15:29







– Det er veldig, veldig vanskelig å vinne tre titler, alle fire er nesten umulig, sier tidligere City-forsvarer Danny Mills til Sky Sports.

– En feil, en dårlig dommeravgjørelse, alt kan skje som gjør at du kan tape en kamp.

– Men det er en sterk tropp, og Pep Guardiola bare fortsetter å rotere på laget, fortsetter Mills.

Disse dagene er ekstremt tøffe med Champions League -kamp mot Schalke onsdag og ligacupfinale mot Chelsea til helgen - før de skal fortsette titteljakten i ligaen i hælene på Liverpool.

Men la oss for moro skyld se på Citys imponerende tall så langt i sesongen, alle turneringer inkludert:

Antall kamper: 42.

Antall seirer: 34.

Antall uavgjort: 3.

Antall tap: 5.

Scorede mål: 124.

Innsluppede mål: 28.

Dette gir et snitt på utrolige 2,95 scorede mål pr. kamp.

Til sammenligning hadde City 1,95 i snitt under Manuel Pellegrini i 2015/16 og 2,18 under Pep Guardiola året etter. Sist sesong (da det ble Premier League-gull og ligacup-tittel) var målsnittet på sterke 2,46. Selv det ser altså ut til å bli grundig slått nå - om Manchester City fortsetter slik.

Da er det også godt å vite at klubben har spillere som presterer:

* Ederson har vært en klar førstemålvakt. Han har 15 «smultringer» så langt. På 36 kamper har han bare 0,47 baklengsmål i snitt.

* Sergio Agüero er en rå goalgetter. Han har 23 mål så langt. Fortsetter han slik, kan han slå fjorårets 30.

– Alle vet jobben sin, så det er bare å spille kamp etter kamp etter kamp, sier Danny Mills til Sky.

Ekspertene er i stor grad enige om at Manchester City går gjennom til kvartfinalen.

– City fikk en god trekning, og er nærmest av de engelske lagene til å nå kvartfinalen. De er en av favorittene til å vinne turneringen, sier Gary Lineker til iNews.

City har altså fire fronter å «krige» på utover våren. Lineker mener at Pep Guardiola har en så god spillerstall at han kan rullere uten at det går ut over kvaliteten på laget.

– De er i mye bedre form til å konkurrere i år. De har mer erfaring, som er noe du trenger i Champions League.

– Pep har vunnet Champions League to ganger, og kommet til semifinalen et par ganger med Bayern. Men dette er en knock-out-turnering der du ikke kan dømme en manager helt ut fra hva som skjer.

For Leroy Sané blir onsdagens kamp møte med gamleklubben. Han var bare 15 år da han kom til Gelsenkirchen.

– Vi gleder oss til å treffe Leroy igjen, sier tidligere City-spiller Matija Nastasic, som nå er i Schalke.

– Vi møter et av de beste lagene i Europa. City har egentlig ingen svakheter, sier Nastasic til Schalkes hjemmeside.

– Vi må overgå oss selv, og City kan ikke ha sine beste dager om vi skal klare dette, sier Schalke-kaptein Ralf Fährmann til Manchester Evening News.

VGs tips: Borteseier med handikap

Schalke har bare vunnet én av fem bundesligakamper i 2019. Står forsåvidt ikke i umiddelbar fare for å rykke ned. Men den inneværende sesongen har vært en skuffelse, og Champions League-spill er mest for bonus å regne. Kan det virke som.

Manchester City leverer, og kan koste på seg å hvile spillere i enkelte kamper. Bør dermed stå brukbart rustet til de kampene som virkelig betyr noe - som denne og søndagens ligacupfinale.

1,28 i City-odds i et vanlig HUB-spill er tynt. Vi forsøker heller borteseier i et handikap-spill. Oddsen blir da 1,72, spillestopp er kl.20.55 og TV2 Sport 1 viser kampen.

