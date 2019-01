NEDERLAND-PROFF: Martin Ødegaard spiller i øyeblikket for nederlandske Vitesse. Han er på lån fra Real Madrid. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

Kommentator om Ødegaard: – Han har tatt nye steg

FOTBALL 2019-01-27T01:04:33Z

I Heerenveen leverte Martin Ødegaard (20) åtte målpoeng på 43 kamper. For Vitesse har han overgått det på under halvparten av kampene.

Publisert: 27.01.19 02:04

Her er søndagens oddstips

Fem mål og fire assist har det blitt på 19 kamper for Vitesse-Martin Ødegaard denne sesongen. For hans forrige arbeidsgiver, Heerenveen, ble det tre mål og fem assist på 43 kamper. Den norske unggutten er fortsatt på lån fra Real Madrid.

Blant de fem målene denne sesongen er denne lekkerbiskenen:

– Har tatt nye steg

Paul Thomas Clay, som kommenterer nederlandsk fotball for Viasat, er ikke tvil. Martin Ødegaard er blitt bedre i sin nye klubb.

– Ja. Han har tatt nye steg. Det er en bittelitt større klubb (enn Heerenveen), litt større by og litt bedre lagkamerater. Følelsen er at alt i Vitesse er litt bedre, så det er et steg opp for ham. Og når du selv tar nye steg, blir summen ofte ganske bra. Det er lettere å være god når du har bedre medspillere, sier han til VG.

Fysen på 98 mill. kroner? Lever inn din Vikinglotto-kupongen her for en sjanse til å vinne penga!

– I det store og det hele har det gått bra. Det tok litt tid før han kom skikkelig igang, men det er kanskje ikke så rart, fortsetter Clay.

Tror Ødegaard kan lykkes i Madrid

Han kaller Ødegaard for «en av de mer spennende offensive midtbanespillerne», sier at 20-åringen «har noe veldig solid å bygge på», men at han ikke er klar for å gå rett inn på for eksempel Ajax, et lag han er ryktet til.

– Det som har vært noe av det som har imponert meg mest, er at han har et kort og et langt perspektiv i klubbvalgene. Han gaper ikke over for mye tidlig, og vet at han har god tid, sier Viasat-kommentatoren.

Han har lagt merke til at Santiago Solari, treneren til Real Madrid, klubben Ødegaard fortsatt er eid av, gir mange av ungguttene mye spilletid.

– Jeg ser det ikke som helt usannsynlig at han kan lykkes i Real Madrid. Det er nok litt tidlig å spå at han kan prege et Madrid-lag, men det er ingen ulempe å ha en trener som satser på unge spillere. Det er sikkert en faktor han tar med i beregningen når han skal vurdere om han skal forlenge eller ikke, sier Clay.

VGs tips: Vitesse-seier

Nederlandsk Eredivisie. Tidligkamp for Martin Ødegaard & Co., som i midtuken røk ut av cupen for Jonas Svenssons AZ. Det skjedde slik:

Ødegaard har vært en viktig grunn til at Vitesse topper gruppen som jager topp 3. Står med fem seirer på siste åtte (5-2-1) og har kommet seg på bortebane de siste tre (1-1-1). Motstander Excelsior har tapt de siste fire i ligaen (0-1-4 siste fem), ligger på 16. plass av 18 mulige og overbeviser ikke hjemme (2-3-4).

Vi er ikke mer kresne enn at vi går for en ren borteseier til 1,90 i odds . Lever inn spillet her før 12.10 .

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.